A mers cu (f)uratul la o bătrânică din Redi-Cereșnovăț: a întors banii de frica poliției

Un incident neobișnuit a avut loc în ajun de sf. Vasile în satul Redi-Cereșnovăț: un individ a pătruns într-o gospodărie și a furat bani din sertarul unei bătrâne. Situația s-a încheiat însă pașnic după ce făptașul și-a recunoscut vina și a restituit banii.

Într-o postare pe Facebook, o apropiată a bătrânei a scris despre acest lucru. Ea a menționat că dacă făptașul nu revine cu banii, imaginile de pe camera de supraveghere vor fi transmise poliției. Gestul celui care a furat banii a atras indignarea comunității. Din fericire, situația s-a remediat rapid: făptașul și-a recunoscut fapta și i-a restituit banii, iar victima a primit scuzele cuvenite.

Ulterior femeia a revenit cu altă postare. „Îmi pare rău de cele întâmplate ieri în ograda și sufletul batrînei de la Redi Cereșnovăț. DAR îmi pare bine că făptașul astăzi și-a recunoscut vina, a mers și și-a cerut scuze de cele făcute și a întors banii. Nu este vorba de o sumă mare de bani, dar de faptul educației și a bunului simț de a fi OM. S-a iertat făptașul, a primit morala cuvenită. Sperăm să-i fie o FOARTE bună lecție pe viață!”

Incidentul a servit, în același timp, drept exemplu despre importanța supravegherii și a reacției prompte în cazul încălcării proprietății private.


