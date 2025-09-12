FALS: „Charlie Hebdo” o ia în derâdere pe Maia Sandu

Pe rețelele de socializare este distribuită o caricatură, atribuită revistei franceze Charlie Hebdo, care ar fi luat-o în derâdere pe președinta Maia Sandu. „Revista satirică franceză a luat în derâdere încercările Maiei Sandu de a scoate partidul Victoriei Furtună din alegeri”, se arată în postări. Caricatura este distribuită de canale și pagini care răspândesc constant narațiunile false ale propagandei Kremlinului.

Charlie Hebdo NU a publicat vreodată această caricatură. Nu este pentru prima dată când surse pro-Kremlin atribuie în mod fals caricaturi acestei reviste franceze.