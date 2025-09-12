Centrul de creație a copiilor din Drochia – un spațiu al descoperirilor și talentelor / VIDEO

De cinci ani, Centrul de Creație a copiilor din orașul Drochia este condus de Tamara Cucuietu, directoarea care a reușit să consolideze un colectiv format din 32 de cadre didactice dedicate. Instituția reprezintă una dintre cele mai importante platforme educaționale extracurriculare din raion, unde copiii și tinerii își dezvoltă pasiuni și competențe în diverse domenii.

Centrul oferă activități pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani, aceștia fiind implicați în cercuri variate, structurate pe profiluri precum cultură și societate, artă, știință și tehnologie, sport, turism și agrement.

„Fiecare cadru didactic are libertatea de a adapta și chiar de a schimba denumirea cercului, pentru ca activitatea să fie mai atractivă pentru copii. Această flexibilitate le oferă profesorilor posibilitatea de a veni cu idei noi și moderne, care să corespundă intereselor generației de astăzi”, a explicat directoarea Tamara Cucuietu.

Grupele de cerc se formează anual în perioada 1–15 septembrie, iar activitățile sunt accesibile nu doar în oraș, ci și în majoritatea localităților raionului Drochia, datorită subdiviziunilor create. Cadrele didactice circulă de la o școală la alta, intră în contact direct cu elevii și îi motivează să descopere lumea prin intermediul cercurilor.

Anul trecut, Centrul de Creație a reunit peste 960 de copii, mulți dintre ei frecventând activitățile de mai mulți ani. „Avem doritori în număr mare și sperăm ca în acest an să crească și mai mult interesul. Copiii vin cu drag, iar acest lucru ne motivează să ne perfecționăm constant”, a mai spus directoarea.