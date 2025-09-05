Fabrica uriașă de țânțari: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue

În Curitiba, sudul Braziliei, funcționează de câteva luni cea mai mare „fabrică de țânțari” din lume. Deși ideea pare paradoxală — să produci milioane de insecte pe care oamenii le asociază cu boli și disconfort —, cercetătorii explică: acești țânțari special modificați ar putea fi cheia pentru reducerea cazurilor de dengue, boală care afectează anual sute de mii de brazilieni și a atins anul trecut un nivel record de 6,5 milioane de cazuri confirmate la nivel național.

Proiectul este coordonat de World Mosquito Program (WMP), în parteneriat cu institutul Fiocruz și Institutul de Biologie Moleculară din Paraná, și presupune producerea săptămânală a până la 100 de milioane de ouă de țânțar Aedes aegypti purtător al bacteriei Wolbachia. Această bacterie este inofensivă pentru oameni, dar reduce capacitatea insectelor de a transmite virusurile dengue și Zika.

Țânțarii produși în această fabrică, supranumiți „wolbitos”, sunt lăsați să se împerecheze cu țânțarii sălbatici. Femelele transmit mai departe bacteria Wolbachia descendenților, iar treptat, populația locală de țânțari se transformă într-una incapabilă să transmită boli. Metoda a fost deja testată în alte locuri: în orașul brazilian Niterói, cazurile de dengue au scăzut cu 69% în zonele unde au fost eliberați țânțarii modificați.

Succesul nu este singular. Experimente similare din Columbia și Indonezia au arătat rezultate încurajatoare, ceea ce i-a convins pe oficialii brazilieni să adopte această strategie la scară națională, în completarea altor măsuri, precum campaniile de vaccinare și prevenirea acumulării apei stagnante în spații urbane.

Pentru a transporta ouăle de țânțar, cercetătorii au conceput capsule dizolvabile asemănătoare celor farmaceutice, fiecare conținând aproximativ 500 de ouă și hrană pentru larve. Aceste capsule pot fi distribuite în orașe și apoi dizolvate în apă, permițând eclozarea insectelor direct la locul unde este nevoie de ele.

Orovocările uriașe ale producției în masă

Creșterea controlată a milioane de țânțari nu este un proces simplu. În interiorul fabricii Wolbito do Brasil, 66 de cuști uriașe găzduiesc în total aproape 10 milioane de insecte adulte. Femelele depun ouă pe fâșii de hârtie, ouă care sunt apoi colectate și depozitate. Totuși, fiecare etapă din viața țânțarului are cerințe precise de temperatură și umiditate.

Ouăle sunt păstrate într-un mediu răcoros și umed pentru a nu se usca, în timp ce larvele necesită condiții mai calde. Această nevoie de a muta continuu insectele în spații cu climă controlată face ca întregul proces să fie complex și sensibil. „Sunt foarte delicate. O mică variație a umidității sau a temperaturii le poate afecta și reduce productivitatea”, explică Marlene Salazar, biolog la unitate.

De asemenea, producția de ouă la asemenea scară are nevoie de un număr constant de țânțari care să se împerecheze și să depună ouă. Acest „ciclu” continuu este atent monitorizat de specialiști pentru a menține echilibrul între numărul de insecte adulte, ouă și larve, astfel încât producția să nu fie întreruptă.

Speranțe și riscuri pentru sănătatea publică

Strategia Wolbachia reprezintă o inovație cu potențial global, însă ridică și întrebări. Deși studiile de până acum arată o scădere a cazurilor de dengue, cercetătorii subliniază că metoda nu elimină complet boala, ci doar reduce transmiterea. În plus, succesul pe termen lung depinde de menținerea unei populații suficient de mari de țânțari purtători de Wolbachia, lucru care necesită investiții constante și o infrastructură complexă.

Pe de altă parte, avantajele sunt clare: în condițiile în care dengue rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Brazilia și în multe alte țări tropicale, orice reducere semnificativă a numărului de cazuri poate salva vieți și poate scădea presiunea asupra spitalelor. Gabriela Paz-Bailey, epidemiolog la Centers for Disease Control and Prevention din SUA, subliniază că experiența Braziliei va fi un model valoros pentru alte state: „Vor fi multe lecții învățate din implicarea guvernului brazilian în această strategie.”

Într-un moment în care schimbările climatice favorizează răspândirea țânțarilor și implicit a bolilor pe care aceștia le transmit, „fabrica de țânțari” din Curitiba oferă un exemplu de cum știința și inovația pot transforma un pericol într-o soluție. Deși paradoxală la prima vedere, ideea de a produce mai mulți țânțari ar putea fi una dintre cele mai eficiente arme împotriva uneia dintre cele mai răspândite boli tropicale ale secolului XXI.