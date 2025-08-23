Excursie cu amintiri de neuitat pe plaiurile bisocene / GALERIE FOTO

Un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” și Gimnaziul Vărăncău au avut parte, în aceste zile, de o experiență aparte în inima naturii buzoiene. Excursia organizată pe meleagurile pitorești ale comunei Bisoca a oferit tinerilor ocazia de a descoperi frumusețea locurilor, dar și de a se apropia de tradiții și cultură.

Pe parcursul călătoriei, elevii au vizitat Mănăstirea Găvanu și Mănăstirea Poiana Mărului, două lăcașuri de liniște și spiritualitate care au impresionat prin simplitatea și încărcătura lor istorică. De asemenea, un moment aparte l-a constituit vizita la AstroClub, unde curiozitatea și dorința de a cunoaște universul au fost satisfăcute prin activități educative.

Punctul culminant al excursiei a fost participarea la festivalul „Pe plaiuri bisocene”, un eveniment de suflet ce reunește tradiții, muzică și port popular. Elevii au avut șansa să se bucure de atmosfera autentică a locului și să fie martori la frumusețea obiceiurilor păstrate cu sfințenie.

Excursia nu a fost doar o simplă călătorie, ci o adevărată lecție de viață și cultură, o întâlnire cu natura și spiritualitatea românească. Pentru participanți, aceste zile petrecute în Bisoca vor rămâne o amintire prețioasă și o sursă de inspirație pentru viitor.

