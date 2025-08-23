După data de 27 august 2025 se deschide traficul rutier care duce spre Dealul Rromilor

Despre aceasta a anunțat primăria municipiului Soroca. Adică,  traficul rutier pe străzile Oleinicov, Decebal, intersecție cu Ștefan cel Mare, rămâne suspendat până pe data de 27 august 2025 inclusiv.

Serviciul de presă al primăriei scrie că, „…Această măsură a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a porțiunei de drum. Astfel, în perioada executării lucrărilor, circulația transportului va fi reorganizată. Vor fi instalate indicatoarele rutiere, în conformitate cu schema coordonată cu Inspectoratul de Poliție Soroca. Primăria Soroca, vine cu scuze pentru incomoditățile create locuitorilor și mulțumește pentru înțelegere”.


