„Eu sunt luptător, nu muiere” – George Simion este dispus să conteste la CCR rezultatele alegerilor prezidențiale din România

AUR a decis să conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 mai, câștigate de Nicușor Dan, au confirmat surse din partid pentru HotNews. De altfel, George Simion le-a transmis susținătorilor săi, luni seară: „Nu vor accepta, dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”.

Parlamentarii AUR vor susține marți de la ora 14:30, declarații de presă, atunci când, cel mai probabil, vor anunța decizia luată de partid transmiote hotnews.ro

George Simion: „Eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”

George Simion a dat de înțeles încă de luni seara, pe TikTok, că va contesta rezultatul alegerilor. Într-un comentariu pe TikTok un urmăritor l-a îndemnat să facă contestație.

„Fac! Fără probleme! Nu vor accepta dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”, a fost răspunsul dat de George Simion.

După rezultatele exit-poll, Simion mulțumea instituţiilor statului român „pentru profesionalism şi imparţialitate”

La alegerile prezidențiale 2025 de duminică, Nicușor Dan a răsturnat avansul lui George Simion din primul tur, reușind o revenire unică în istoria României. Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale cu 6.168.642 de voturi (53,60%), în timp ce liderul AUR, George Simion, a obținut 5.339.053 de voturi (46,40%). La cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2025 au votat peste 11,6 milioane de români.

Duminică, după anunţarea rezultatelor exit-poll, care îl dădeau câştigător pe Nicuşor Dan, George Simion a avut un discurs de învingător și a spus că este mulţumit de modul în care s-a desfăşurat procesul de votare:

„Suntem câştigătorii clari ai acestor alegeri. Revendicăm victoria în numele poporului român. Poporul român a decis astăzi că vrea o schimbare reală, o schimbare în bine, că vrea, în sfârşit democraţie. Numărătoarea paralelă va asigura identificarea oricăror potenţiale fraude, dar până acum cu mici excepţii, cum ar fi problemele cu buletinele de vot şi cozile care încă se desfăşoară, sunt mulţumit de votul de astăzi. Vreau să mulţumim instituţiilor statului român pentru profesionalismul şi imparţialitatea de care au dat dovadă”.

După câteva ore, George Simion şi-a recunoscut înfrângerea: „Aş vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicuşor Dan. A câştigat alegerile, a fost voinţa poporului român”.

El a transmis și un mesaj pentru susținătorii săi de pe platforma X, în care a anunțat că nu va renunța la „războiul nostru”, deși a pierdut în fața lui Nicușor Dan. George Simion a precizat un amănunt în limba engleza pe care nu l-a prezentat anterior în mesajul făcut în limba română.

„Am terminat de numărat toate voturile. Am pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am obținut peste 5 milioane de voturi. Contracandidatul meu a câștigat cu un milion de voturi în plus. Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”, a spus în limba engleză Simion în intervenția video preînregistrată publicată pe X.

Deși înainte de finalizarea scrutinului liderul AUR a acuzat o „fraudă electorală”, în acest mesaj transmis în engleză a transmis că nu au existat dovezi în acest sens, amănunt pe care nu l-a precizat în mesajul în limba română.