Fiți atenți când vreți să cumpărați un automobil: un caz de escrocherie a adus un prejudiciu de peste 100 de mii de lei

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat pentru escrocherie după ce a vândut un automobil pe care nu avea dreptul legal să-l înstrăineze, obținând ilegal 5.000 de euro și provocând victimei un prejudiciu material de peste 101.000 de lei, potrivit unei sentințe pronunțate la 24 decembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Florești.

Instanța a stabilit că, la 1 aprilie 2022, într-o localitate din raionul Florești, inculpatul a indus în eroare o altă persoană, prezentându-se în mod fals drept proprietar al unui automobil. Deși vehiculul era înregistrat pe numele altei persoane, acesta a fost vândut contra sumei de 5.000 de euro, bani încasați direct de inculpat.

Conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei de la acea dată, suma echivala cu 101.695 de lei, prejudiciu calificat de instanță drept considerabil.

Dosarul a fost examinat în procedură generală, iar instanța a reținut vinovăția pe baza declarațiilor părții vătămate, ale martorilor, precum și a documentelor anexate la dosar. Din probe a rezultat că automobilul fusese folosit anterior drept garanție într-o relație de împrumut, iar inculpatul nu deținea dreptul de a-l vinde. Deși a fost citat legal, inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind ulterior anunțat în căutare. În aceste condiții, cauza a fost examinată în lipsa sa, conform prevederilor legale.

Judecătoria a constatat că fapta întrunește elementele infracțiunii de escrocherie, prevăzută de art. 190 alin. (1) Cod penal, în redacția aplicabilă la data comiterii faptei. Drept urmare, inculpatul a fost condamnat la amendă de 700 de unități convenționale, echivalentul a 30.000 de lei.

Instanța a explicat că amenda poate fi achitată în jumătate dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii, caz în care sancțiunea se consideră executată integral. Totodată, a fost menținută măsura preventivă de obligare de a nu părăsi localitatea, până la definitivarea sentinței.

Partea vătămată nu a înaintat o acțiune civilă în cadrul procesului penal, însă instanța a explicat dreptul acesteia de a solicita recuperarea prejudiciului pe cale civilă. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord. Cazul scoate în evidență riscurile tranzacțiilor informale și consecințele juridice ale vânzării bunurilor fără drept de proprietate, dar și vulnerabilitatea cumpărătorilor care acceptă achiziții fără acte legale clare.