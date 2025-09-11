Tinerii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO

Elevii anului IV de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat ieri la o activitate cu tema „Spune NU drogurilor”, desfășurată de psihologul Adelina Călugăreanu de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA.

Evenimentul a avut loc într-o atmosferă interactivă, unde tinerii nu doar au ascultat, ci au și participat activ la discuții.

Tinerii au lucrat în grupuri, au analizat diferite situații și au încercat să găsească împreună răspunsuri la întrebarea: cum putem rezista tentațiilor?. Mulți dintre ei au recunoscut că astfel de discuții sunt necesare, pentru că adolescenții sunt deseori expuși la presiunea anturajului.

„În cadrul acestei activități am aflat multe informații noi despre droguri, ce sunt, ce reprezintă și ce influență au asupra organismului nostru, și am înțeles de ce este important să nu începem să le folosim”, a spus Cătălina Raileanu, participantă.

Adelina Călugăreanu le-a explicat elevilor că drogurile afectează nu doar corpul, ci și mintea, relațiile cu familia și prietenii, ba chiar și viitorul profesional. „O alegere greșită poate să îți schimbe viața pentru totdeauna, iar voi meritați să vă construiți un drum curat și sigur”, le-a transmis ea.