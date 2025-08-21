Tinerii din Soroca au învățat despre egalitatea de gen și accesul la justiție

La Biblioteca – Filiala nr. 4 din Soroca, a avut loc recent o activitate dedicată tinerilor, cu scopul de a discuta teme precum egalitatea de gen și accesul la justiție.

Activitatea a fost organizată sub formă de discuții interactive, ceea ce le-a permis participanților să pună întrebări, să afle răspunsuri clare și să înțeleagă mai bine care sunt drepturile lor și cum pot fi acestea apărate în viața de zi cu zi.

Unul dintre subiectele principale a vizat egalitatea de gen, explicându-se ce înseamnă ca femeile și bărbații să aibă șanse egale în educație, muncă și viața socială. Tinerii au fost încurajați să vadă egalitatea nu doar ca pe o teorie, ci ca pe o valoare care trebuie respectată în familie, școală și comunitate.

De asemenea, s-a vorbit despre accesul la justiție, un drept fundamental al fiecărui cetățean. Participanții au aflat unde pot apela atunci când se confruntă cu nedreptăți, cum pot depune plângeri și de ce este important să nu rămână indiferenți în fața situațiilor de discriminare sau abuz.

Organizatorii au pus accent pe ideea că implicarea civică este importantă pentru o societate echitabilă. Astfel, tinerii au fost îndemnați să fie mai activi, să participe la viața comunității și să se informeze constant despre drepturile și responsabilitățile lor.

„Consider că această activitate a fost foarte utilă pentru tinerii noștri. Subiectele abordate au fost explicate într-un mod accesibil și captivant, ceea ce a stârnit interesul participanților. Cred că asemenea întâlniri au un rol important în formarea unei generații conștiente de drepturile sale și pregătite să contribuie la o societate mai echitabilă.” – Victoria, bibliotecară la Filiala nr. 4 Soroca.