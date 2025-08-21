Poți accesa 150.000 de euro, dacă ești mic antreprenor în agricultură

Conform Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, micile și micro-întreprinderi din domeniul agroprocesării pot accesa acum finanțări în condiții preferențiale prin proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.

Fermierii și întreprinderile mici pot accesa finanțări de până la 150 mii de euro pentru procesarea, ambalarea și depozitarea produselor agricole. Creditele acoperă până la 90% din valoarea proiectului, cu o contribuție minimă de 10%, și se rambursează în maximum 8 ani, inclusiv o perioadă de grație de 4 ani