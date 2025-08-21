Poți accesa 150.000 de euro, dacă ești mic antreprenor în agricultură

De către
OdN
-
0
10

  Conform Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, micile și micro-întreprinderi din domeniul agroprocesării pot accesa acum finanțări în condiții preferențiale prin proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.

Fermierii și întreprinderile mici pot accesa finanțări de până la 150 mii de euro pentru procesarea, ambalarea și depozitarea produselor agricole. Creditele acoperă până la 90% din valoarea proiectului, cu o contribuție minimă de 10%, și se rambursează în maximum 8 ani, inclusiv o perioadă de grație de 4 ani


Articolul precedentTinerii din Soroca au învățat despre egalitatea de gen și accesul la justiție
Articolul următorStart sezonului de vânătoare a fost deschis la 15 august și se va desfășura până la 31 martie 2026
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.