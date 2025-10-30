Deputații au aprobat componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului

De către

Parlamentul de legislatura a XII-a a aprobat astăzi componența numerică și nominală a Biroului Permanent. Biroul va fi format din 15 membri, reprezentând principalele fracțiuni parlamentare, iar conducerea Legislativului a devenit membri din oficiu, comunică moldpres.md

Structura nominală este următoarea:

Fracțiunea PSRM – Igor Dodon, Adela Railean.

Fracțiunea PCRM – Diana Caraman.

Fracțiunea PAS – Adrian Belii, Lilian Carp, Radu Marian, Veronica Roșca, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Marcel Spătari, Ion Groza.

Fracțiunea Partidului Nostru – Renato Usatîi.

Fracțiunea Alternativa – Gaik Vartanian.

Fracțiunea Democrația Acasă – Vasile Costiuc.

Președintele și vicepreședinții sunt membri din oficiu ai Biroului Permanent.

Tot astăzi, deputații urmează să adopte o hotărâre ce vizează înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și aprobarea componenței nominale a acestora.

Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, atunci când au fost constituite fracțiunile parlamentare și a fost ales președintele Legislativului.