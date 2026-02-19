DEMONTĂM FALSURI. Zaharova, despre „atacul asupra Ortodoxiei” vs Dovezile din ancheta Anticoruptie.md

„Atac asupra ortodoxiei din Moldova”. Astfel a catalogat conflictul de la biserica Dereneu purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta a mai declarat că autoritățile de la Chișinău ar planifica „schimbarea forțată a jurisdicției unei biserici ortodoxe”, iar decizia Curții Supreme de Justiție, care dă dreptul Mitropoliei Basarabiei să revină în lăcaș, ar fi fost luată în baza unor dovezi false.

„Vedeți cât de interesant este. În prezent, mai multe țări se adresează instanțelor de judecată nu pentru a soluționa dispute ideologice sau litigii legate de proprietăți, denumiri ori drepturi de autor. Nu. Ci pentru a „transfera” credincioșii dintr-o confesiune în altaAre loc un atac asupra ortodoxiei din Moldova – acea ortodoxie pe care moldovenii o respectă și o practică cu adevărat. Iată, de câteva săptămâni, enoriașii unei biserici canonice din satul Dereneu, raionul Călărași, aflată în subordinea Bisericii Ortodoxe din Moldova, încearcă să împiedice trecerea acesteia în subordinea Mitropoliei Basarabiei a Bisericii Ortodoxe Române.”, a declarat Zaharova.

În investigația Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor, portalul Anticoruptie.md a deconspirat că mesajele promovate de preoții Mitropoliei Basarabiei coprind narative similare celor invocate de Zaharova.

Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor.

Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate din Ucraina, unde au oficiat slujbe în lăcașuri și au ținut predici anti-ucrainene. Și conflictul de la Dereneu a fost folosit drept tribună pentru promovarea unor mesaje provocatoare și false, în încercarea de induce o stare de frică și de pericol, care ar veni din România sau Ucraina.

Jurnaliștii portalului Anticoruptie.md au studiat biografia principalilor organizatori ai protestelor de la biserica Adormirii Maicii Domnului​ care, în pofida deciziei instanței care confirmă dreptul de folosință asupra lăcașului al Mitropoliei Basarabiei, continuă să fie păstorită de preotul Alexandru Popa, de la Mitropolia Moldovei.

Sursa foto: CIJM

Conflictul în jurul bisericii din Dereneu a început în anul 2017. După 25 de ani de slujire sub jurisdicția Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, parohul Forinel Marin și credincioșii activi au decis să adere canonic și juridic la Mitropolia Basarabiei. În martie 2018, un grup de localnici a spart ușa bisericii, a schimbat lacătul și l-a alungat pe Florinel Marin de la slujire, iar în locul lui a venit un alt preot, Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei. La adunarea din 18 martie 2018, 400 de locuitorii ai satului au decis să treacă la Mitropolia Basarabiei, însă le-a fost blocat accesul în biserică.

În iunie 2025, Curtea Supremă de Justiție a pus punct în cauza legată de Biserica din Dereneu, păstrând dreptul de folosință asupra lăcașului după Mitropolia Basarabiei.

La 1 februarie curent, conflictul a luat o nouă turnură, atunci când Arhiepiscopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, însoțit de câteva zeci de persoane, a venit la Dereneu pentru a forța intrarea în biserică, dar a fost oprit de oamenii legii. Ulterior, polițiștii s-au retras, iar preotul Mitropoliei Moldovei continuă să slujească în lăcaș.

Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a preoților din localitățile Republicii Moldova, care vor să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei.

Cei care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în spații improvizate, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați.