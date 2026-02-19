O femeie de 44 de ani și-a înjunghiat concubinul și a fost condamnată la șase ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală gravă, comis de o femeie în vârstă de 44 de ani.

Prin sentința instanței, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Potrivit materialelor cauzei, în dimineața zilei de 25 februarie 2023, în timp ce se afla în vizită la mama sa, într-un apartament din municipiul Chișinău, inculpata, aflată în relație de concubinaj cu victima și în stare de ebrietate, a fost implicată într-un conflict cu acesta. Cearta a izbucnit pe fond de gelozie, după ce bărbatul a încercat să verifice un mesaj primit pe telefonul femeii, însă aceasta nu i-a permis, ceea ce a dus la escaladarea conflictului.

În timpul altercației, cei doi se aflau în bucătărie, unde inculpata pregătea mâncarea și avea în mână un cuțit de bucătărie. În urma conflictului, bărbatul a fost înjunghiat de femeie în regiunea stângă a abdomenului.

La momentul incidentului, în apartament se afla și cumătrul inculpatei, care venise în vizită pentru a o vedea. După ce a observat că victima era rănită, iar inculpata se afla în stare de șoc, a chemat ambulanța.

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare.

Potrivit raportului medico-legal, victima a suferit o rană gravă în partea stângă a abdomenului, cu afectarea organele interne și provocarea hemoragiei interne.

În cadrul procesului, inculpata nu și-a recunoscut vina, susținând că rănirea s-ar fi produs accidental, în momentul în care bărbatul s-ar fi apropiat brusc de ea cu intenția de a o lovi.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.