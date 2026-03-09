Debut de vis a tinerilor fotbaliști de la Visoca: 5-0 cu echipa din Dondușeni

Etapa de primăvară a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, categoria de vârstă U12, a început cum nu se poate mai bine de echipa EFA din Visoca, antrenată de Dumitru Canțâr.

În meciul din deplasare, visocenii au fost net superiori rivalilor din Dondușeni, cărora le-au administrat o înfrângere usturătoare. După cele 90 de minte de joc scorul a fost de 5-0, patru goluri fiind marcate de Lilian Lefter, iar unul fiind „opera” unui fotbalist de la gazde.

De remarcat faptul, că această frumoasă victorie picii de la Visoca ao oferitr-o reprezentantelor sexului frumos or, a fost repurtată chiar în Ziua Internațională a Femeii!