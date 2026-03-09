Analiză. Dosarul transnistrean prin lentila „puterii ascuțite” rusești în 2026

Analiză de Viorica Țîcu, directoare de programe strategice la Institutul European de Studii Politice din Moldova, publicată în buletinul de politică externă al FES/APE

În 2026, la peste trei decenii de la izbucnirea conflictului armat din 1992, dosarul transnistrean continuă să reprezinte o vulnerabilitate structurală pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Contextul geopolitic actual arată că dinamica acestui dosar nu mai poate fi explicată exclusiv prin conceptele clasice de hard power sau soft power, relevând perspectiva instrumentelor de sharp power (puterea ascuțită -n.r.) ca lentilă analitică pentru înțelegerea naturii, funcționalității și perspectivelor sale în ecuația de securitate regională.

Conceptul de sharp power descrie forme de influență politică și strategică exercitate de state cu regimuri politice autoritare – prin mijloace subtile, asimetrice și adesea indirecte – menite să afecteze deciziile, percepțiile și procesele politice ale altor țări fără utilizarea forței militare directe.

Termenul a fost folosit pentru prima dată în anul 2017 în studiile privind instrumentele de putere nevizibile, dar eficiente, folosite de state ca Rusia și China pentru a-și extinde influența la nivel global. Termenul a fost consacrat într-un raport publicat de National Endowment for Democracy (NED), intitulat „Sharp Power: Rising Authoritarian Influence”. Documentul răspunde unei observații tot mai pregnante în politica internațională: statele autoritare moderne nu se limitează la utilizarea tradițională a puterii pentru a influența procesele politice și mediile informaționale din statele democratice. Autorii subliniază că, începând cu anii 2000, regimurile autoritare, în special Rusia și China, au dezvoltat noi strategii sistematice, care marchează o schimbare fundamentală în modul de exercitare a influenței internaționale.

Aceste strategii utilizează mijloace subtile și asimetrice pentru a pătrunde și a manipula mediile informaționale, politice și culturale ale societăților democratice. Scopul lor este crearea diviziunilor interne, erodarea încrederii publice în instituții, polarizarea opiniilor și slăbirea coeziunii democratice. Printre instrumentele folosite se numără dezinformarea, propaganda, sprijinul financiar pentru actori politici favorabili și influența mediatică.

Formele de acțiune ale „puterii ascuțite” ruse

În cazul Federației Ruse, sharp power se manifestă printr-o combinație de acțiuni informaționale, inclusiv tehnologii moderne, cum ar fi mecanisme sofisticate de dezinformare automatizată și atacuri cibernetice, menite să submineze sentimentul de securitate al cetățenilor și să influențeze comportamentul liderilor statelor vizate. În acest context, Rusia proiectează puterea sa ascuțită în special asupra țărilor din spațiul post-sovietic, concentrându-se în mod deosebit pe sprijinirea actorilor politici favorabili intereselor Moscovei, prin care subminează încrederea în instituțiile statului, modelează opinia publică și exploatează diviziunile sociale și politice existente.

În contextul Republicii Moldova, conceptul de sharp power oferă un cadru analitic pentru înțelegerea presiunilor politice exercitate de Moscova, a efectului prezenței militare asupra deciziilor și percepțiilor interne și a modului în care campaniile de dezinformare, bazate pe manipulări și falsuri, contribuie la modelarea narațiunilor politice și geopolitice și la influențarea percepțiilor publice.

Prin menținerea unor pârghii de control indirect, Moscova poate influența deciziile politice ale Chișinăului fără a recurge la confruntare militară deschisă. Astfel, sharp power devine un instrument de politică externă adaptat realităților contemporane, în care războiul informațional și manipularea percepțiilor joacă un rol central. Dosarul transnistrean se înscrie aproape perfect în această logică.

Sharp power și dosarul transnistrean în 2026

În 2026, dosarul transnistrean nu mai poate fi analizat exclusiv în registrul clasic al „conflictelor înghețate” din spațiul post-sovietic. Deși dimensiunea militară rămâne relevantă, dinamica actuală indică o transformare a regiunii într-un instrument de influență structurală asupra Republicii Moldova.

Din această perspectivă, conflictul nu este doar o problemă teritorială nerezolvată, ci un mecanism strategic prin care Federația Rusă își menține capacitatea de intervenție indirectă în procesele politice și geopolitice ale Chișinăului. Moscova caută să conserve și să amplifice influența politică și militară asupra Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, utilizând nu doar instrumente clasice de putere, ci și mecanisme sofisticate de influență narativă și presiune diplomatică.

Mai mult, în 2026, dimensiunea dominantă a dosarului transnistrean este cea narativă, informațional-discursivă. Mesajele promovate de oficialii ruși urmăresc consolidarea imaginii Moscovei ca actor indispensabil în menținerea stabilității regionale, concomitent cu transferarea responsabilității pentru blocajele negocierilor asupra autorităților Republicii Moldova.

În acest cadru se înscriu și declarațiile recente, provocatoare și profund politizate, ale lui Oleg Ozerov, ambasadorul rus neacreditat la Chișinău. Intervențiile sale publice contestă pozițiile oficiale ale Republicii Moldova și încearcă să redefinească rolul Federației Ruse în regiune, prezentând prezența rusă în Transnistria drept legitimă și necesară pentru stabilitate.

Prin această strategie discursivă, Moscova urmărește să-și consolideze statutul autoproclamat de „garant al păcii” și să externalizeze responsabilitatea pentru stagnarea procesului de reglementare, atribuind-o fie Chișinăului, fie contextului geopolitic mai larg.

Mutarea accentelor discursive

Această inversare discursivă este esențială: Rusia nu apare ca parte a problemei, ci ca actor indispensabil soluționării ei. Prin amplificarea acestor mesaje în spațiul mediatic, se urmărește modelarea percepției publice și menținerea unei polarizări interne favorabile intereselor ruse. Acest tip de discurs nu este accidental și nici pur bilateral. El reflectă o strategie coerentă de modelare a spațiului informațional și politic din Republica Moldova.

Narativele promovate urmăresc mai multe obiective simultane: influențarea dezbaterii publice, fragilizarea consensului pro-european, alimentarea clivajelor identitare și menținerea dosarului transnistrean într-o zonă de ambiguitate strategică favorabilă Moscovei. Ambiguitatea devine, astfel, o resursă geopolitică.

Pentru anul 2026, menținerea conflictului într-o stare de „îngheț controlat” servește acestei strategii. O soluționare definitivă ar diminua capacitatea Moscovei de a influența traiectoria geopolitică a Republicii Moldova. În schimb, perpetuarea unui status quo ambiguu permite activarea periodică a dosarului transnistrean ca pârghie de presiune – în momente electorale, în negocieri internaționale sau în contexte regionale tensionate. Conflictul devine astfel un mecanism de constrângere structurală, care limitează autonomia decizională a statului moldovean.

Prin combinarea hard power-ului latent cu sharp power-ul activ, Rusia maximizează dependențele și vulnerabilitățile Republicii Moldova fără a recurge la escaladare militară deschisă. Transnistria nu mai este doar un teritoriu disputat, ci un vector strategic al influenței ruse în Europa de Est. În această logică, dosarul transnistrean în 2026 reprezintă nu doar o problemă de securitate regională, ci un instrument integrat într-o strategie mai amplă de competiție geopolitică.

În concluzie, analiza dosarului transnistrean în 2026 trebuie să depășească paradigma statică a conflictului înghețat. Regiunea reprezintă un instrument de influență structurală, integrat într-o strategie mai amplă de sharp power rusesc. Prin combinarea presiunii militare latente cu intervenții narative și diplomatice, Moscova încearcă să își maximizeze dependențele și vulnerabilitățile Republicii Moldova, menținând un control indirect asupra evoluțiilor sale geopolitice.

În acest sens, dosarul transnistrean se înscrie într-o logică de influență multidimensională: hard power latent, sharp power activ și soft power prin instrumentalizare diplomatică. Rusia nu are nevoie să modifice realitățile militare din teren pentru a-și atinge obiectivele; este suficient să mențină un nivel controlat de incertitudine și să modeleze discursiv percepția asupra conflictului. Prin urmare, evaluarea perspectivei în 2026 depinde de capacitatea Republicii Moldova de a transforma conflictul dintr-un instrument de penetrare externă într-un proces efectiv de reintegrare.