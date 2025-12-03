În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun a informat că, Gimnaziile din Republica Moldova care au cumulativ sub 35 de elevi în clasele a V-IX-a vor fi reorganizate în școli primare, școlile primare cu mai puțin de 30 de elevi vor fi transformate în școli primare-grădinițe, iar școlile primare-grădinițe cu mai puțin de 10 elevi – în grădinițe.

Conform oficialului, în prezent în Republica Moldova există 91 de instituții de învățământ care au sub 50 de elevi și 247 de școli care au sub 247 de elevi. Dan Perciun: „Cu cât mai mică este școala, cu atât mai proaste tind să fie rezultatele elevilor la examene. Astfel, în anul 2025, au existat 24 de instituții de învățământ cu până la 30 de elevi, în care media la examenul de clasa a IX-a a fost 5,77. Pe de altă parte, au fost 18 instituții cu peste 700 de elevi, iar în cadrul acestora media de examen a constituit 7,33”.

Procesul de reorganizare, după cum estimează autoritățile, procesul de reorganizare va viza 1.328 de elevi, ceea ce reprezintă 0,5% dintre cei aproximativ 330.000 de elevi din Republica Moldova.