„ADALVA” SRL recheamă de la consumatori ouăle de găină, cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv.

Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv.

Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor.

Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume și să le returneze unității comerciale de unde au fost procurate în baza bunului fiscal.