Cum recunoști un profil fals pe rețelele sociale?

Rețelele de socializare sunt un loc bun pentru a întâlni oameni noi, dar și un teren fertil pentru escroci și impostori. În era digitală, profilurile false sunt tot mai răspândite, fiind create pentru a obține informații, bani sau pur și simplu pentru a manipula oamenii. Un profil autentic la prima vedere poate avea intenții ascunse. Pozele perfecte, lipsa activității reale, o biografie foarte scurtă sau completată vag, mesaje suspecte sau lipsa unor interacțiuni reale cu alți utilizatori sunt doar câteva dintre semnele unui cont fals. În acest articol, vă arătăm ce înseamnă un profil fals, care sunt cele mai clare indicii că un profil nu este ceea ce pare și cum vă puteți proteja de astfel de pericole online.

Un profil fals este un cont creat pe o rețea de socializare cu informații false sau incomplete, folosite pentru a induce în eroare alți utilizatori. Acesta este utilizat în diferite scopuri, cum ar fi manipulare, înșelătorie, fraudă, spionaj, trolling sau lustruirea/denigrarea imaginii unei persoane. Astfel de conturi sunt gestionate fie de persoane reale, care își ascund identitatea, fie de boți, prin programe automate, care interacționează cu utilizatorii după un anumit algoritm pe platforme precum Facebook sau X (fostul Twiter), Instagram, TikTok sau LinkedIn.

Angela Angela, de exemplu, este un profil de Facebook care prezintă semne clare că nu reprezintă o persoană reală și ar trebui tratat cu precauție. Profilul nu conține informații personale relevante sau detalii despre viața reală a utilizatorului, cum ar fi locul de muncă, educația sau alte informații specifice. Un alt indiciu este că imaginea de profil și alte fotografii par să fie luate de pe internet, fără a reflecta o identitate reală. Contul are puține postări, fără o interacțiune autentică cu alți utilizatori. Mai mult, câțiva dintre „prietenii” Angelei sunt, la rândul lor, conturi false. Spre exemplu, contul Светлана Галкина, care are o activitate incoerentă și interacțiune zero cu alți utilizatori. Tot în lista de prieteni ai Angelei am găsit și contul… faimosului actor și regizor francez Alain Delon, cu o imagine de profil preluată de pe internet, informații despre viața reală lipsă și o listă de prieteni, preponderent femei. Și acest cont este fals.

În raportul de transparență al Meta (compania care deține, printre altele, Facebook, Instagram și WhatsApp) pentru al patrulea trimestru al anului 2024, Facebook estimează că aproximativ 3% dintre utilizatorii activi lunar la nivel global sunt conturi false. În ceea ce privește eliminarea conturilor false, în al treilea trimestru al anului 2024, Facebook a șters aproape 1,1 miliarde de astfel de conturi. Cât privește platforma X (fosta Twitter), compania a raportat, în mai 2022, că mai puțin de 5% dintre utilizatorii activi zilnici erau conturi false sau de tip spam. În contrast, o analiză realizată de compania Cyabra în mai 2024, citată de Reuters, a estimat că aproximativ 13,7% dintre profilurile de pe platformă nu erau autentice.

Cât privește Republica Moldova, în ultimii doi ani Meta a blocat în total peste 1.500 de profiluri, pagini și grupuri de pe Facebook și Instagram. Doar în luna octombrie 2024, Meta a blocat 7 conturi de Facebook, 23 de pagini, un grup și 20 de conturi pe Instagram care promovau știri false și vizau publicul vorbitor de limbă rusă din R. Moldova.

Cum recunoaștem profilurile false?

Pentru personalitățile publice și conturile oficiale ale companiilor de pe Facebook, X și Instagram, existența unei insigne albastre de verificare indică faptul că profilul sau pagina este autentică. Aceasta este o metodă utilizată frecvent pentru a diferenția conturile reale ale unor figuri cunoscute de profilurile false care ar putea induce în eroare utilizatorii.

Dacă un profil nu are această insignă de verificare, este important să analizați cu atenție următoarele aspecte:

Fotografii suspecte, generice sau preluate. De multe ori, profilurile false folosesc imagini luate de pe internet, poze de model, imagini generate de Inteligența Artificială (AI) sau chiar poze care provin de la persoane reale, dar furate sau modificate. Ceea ce puteți face în acest caz este să analizați dacă fotografiile sunt prea perfecte sau par luate dintr-o revistă, dacă există mai multe poze sau doar una. De asemenea, puteți faceți o verificare inversă a imaginii pe instrumentele online Google Images sau TinEye pentru a vedea dacă poza apare pe alte site-uri.

Nume ciudat sau inconsecvent. Unele profiluri folosesc combinații de nume ale unor persoane publice sau care nu par reale. Verificați dacă numele se potrivește cu adresa de e-mail sau cu alte informații disponibile. La fel, trebuie să atrageți atenție la URL-ul de pe Facebook sau numele de cont cu semnul @ de pe X, întrucât, adesea, numele de utilizator de pe X sau Facebook este adaptat ulterior pentru a se potrivi.

Informații incomplete, contradictorii sau inexistente. Profilurile false au deseori biografii foarte scurte, completate vag sau chiar lipsă. Dacă informațiile oferite par nerealiste sau contradictorii, acesta e un semn de alarmă.

Activitate redusă, incoerentă sau automată. Unele conturi postează conținut generic sau copiază postări de la alți utilizatori pentru a părea reale. Mai mult, unele profiluri false sunt gestionate de boți care comentează, distribuie și trimit mesaje după un algoritm predefinit. Lipsa unor interacțiuni reale cu alți utilizatori poate indica un profil fals. Verificați dacă contul postează conținut original sau doar distribuiri și dacă are interacțiuni reale sau doar aprecieri de la conturi suspecte.

Prieteni puțini sau doar dintr-o anumită categorie. Un profil cu foarte puțini prieteni sau care are doar prieteni dintr-o anumită regiune sau categorie demografică poate fi fals. Un număr mare de prieteni din diverse țări, fără legătură între ei, este un alt indiciu precum că profilul ar putea fi fals.

Interacțiune imediată și dubioasă. În astfel de cazuri, o persoană necunoscută vă adaugă în lista de prieteni și, la scurt timp după începerea conversației, vă cere bani pentru o „situație de urgență” sau vă scrie „Ai câștigat un premiu!”, „Click aici pentru un cadou!”. Dacă aveți o astfel de interacțiune, cu siguranță interacționați cu un profil fals.

Majoritatea conturilor false sunt create pentru a obține ceva – fie informații, fie bani, fie pur și simplu pentru a manipula oamenii. Pornind de la scopul pentru care a fost creat, există mai multe tipuri de profiluri false.

Cum ne protejăm de profilurile false?

Pentru că în spatele profilurilor false se află adesea persoane reale, identificarea lor poate fi dificilă, mai ales dacă acestea sunt active de ani de zile în rețele bine organizate. Pentru a nu cădea în plasa escrocilor, impostorilor sau a celor care inundă rețeaua cu mesaje de spam, este important să analizați cu atenție semnele distinctive ale conturilor false menționate anterior și să țineți cont de următoarele recomandări:

Nu acceptați cereri de prietenie de la necunoscuți;

Verificați autenticitatea profilurilor înainte de a le accepta în lista de prieteni și de a interacționa;

Nu oferiți niciodată date personale, financiare sau fotografii intime;

Folosiți setările de confidențialitate pentru a limita accesul la datele dumneavoastră;

Dacă aveți suspiciuni, raportați și blocați profilurile suspecte.

Siguranța online depinde de vigilența fiecăruia! Analizați atent conturile cu care interacționați și evitați orice activitate suspectă.

Victoria Borodin