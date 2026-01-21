Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, prioritate pentru MEC. Dan Perciun: „Înregistrăm rezultate încurajatoare”

 Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, precum și combaterea abandonului și a absenteismului școlar reprezintă o prioritate atât pentru Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cât și pentru comunitatea romă. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și MEC, transmite moldpres.md

„Deși ne confruntăm cu numeroase provocări, înregistrăm și rezultate încurajatoare, în special în ceea ce privește creșterea numărului de elevi romi înscriși la școală, tendința fiind una pozitivă”, a afirmat Dan Perciun.

La ședință au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, UNICEF, UNHCR, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, INTERSOS, Caritas Moldova, Fundației pentru copii „Pestalozzi”, precum și alți parteneri naționali și internaționali.

Potrivit datelor MEC, în anul 2025 au fost înregistrate mai multe progrese privind accesul copiilor de etnie romă la educație. Printre acestea se numără ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei pentru toți elevii (inclusiv cei de etnie romă) din clasele I–IX, micul dejun gratuit pentru elevii claselor I-IX, sesiunile de informare pentru părinți, precum și formarea cadrelor didactice care lucrează cu elevi din familii vulnerabile.

De asemenea, a fost extins programul de burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional-tehnic și superior. Numărul beneficiarilor a crescut de la 49 de bursieri în anul de studii 2023-2024, la 94 în anul 2024-2025, ajungând la 110 beneficiari în anul de studii 2025-2026. Bursele, în valoare de 1.200 de lei lunar, contribuie la reducerea riscului de abandon școlar și la stimularea performanței academice.

Participanții au discutat și despre pilotarea funcției de mediator educațional în localitățile Otaci, Soroca și Edineț, despre organizarea anuală a Săptămânii Culturii Romilor în școli și despre elaborarea Programului de educație accelerată pentru copiii aflați în afara sistemului educațional. Programul va fi pilotat în anul 2026, în șapte instituții de învățământ din țară.

Potrivit datelor MEC, în septembrie 2025, în instituțiile de învățământ general erau încadrați 2.029 de copii de etnie romă, față de 1.687 în anul precedent.


