Subvenții pentru agricultori, în valoare de peste 520 de milioane de lei, autorizate spre plată de AIPA

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a reluat procesul de achitare a subvențiilor pentru agricultori, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite moldpres.md/

Astfel, până în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane de lei pentru 1400 cereri destinate susținerii producătorilor agricoli care au realizat investiții în anul 2024.

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural are o valoare de aproximativ 2,326 miliarde de lei în 2026.