CreativeLab 4 – tineri și adulți în misiune pentru o comunitate mai informată

Satul Șuri din raionul Drochia a devenit scena unei activități ieșite din tipare. Nu a fost o zi de sărbătoare tradițională, dar în aer se simțea emoția unei mobilizări sincere, venită din dorința de a învăța, de a înțelege și de a spune povești adevărate. Activitatea CreativeLab 4, organizată de Centrul Media pentru Tineri, a adunat laolaltă tineri și adulți care au pus umăr la umăr, pentru o lecție practică de jurnalism civic și educație media.

Am început cu emoție. Unii dintre noi nu mai ținuseră niciodată un microfon în mână. Alții se fereau de cameră. Dar, treptat, timiditatea s-a transformat în curaj, iar vocile noastre au prins glas. Ne-am întrebat: „Despre ce vrem să vorbim?” Răspunsul a venit firesc , despre oamenii din sat, despre cum ne informăm, despre cât de ușor e să cazi pradă dezinformării și cât de greu e să mai discerni adevărul într-o lume a zgomotului digital.

Timp de câteva ore, satul nostru a fost un studio de filmare. Am intervievat primarul și câțiva săteni, am discutat despre nevoile comunității, despre ce funcționează și ce nu. Am înțeles că jurnalismul civic nu înseamnă doar să relatezi fapte, ci să asculți, să cauți, să construiești punți între oameni.

Un moment aparte a fost acela în care am vorbit despre dezinformare. Termeni ca „fake news” sau „verificarea surselor” păreau, la început, prea tehnici. Dar, cu ajutorul echipei de traineri, totul a devenit clar: fiecare dintre noi are responsabilitatea de a verifica, de a nu distribui informații false, de a gândi critic. Chiar și atunci când doar „dăm share” pe Facebook.

Am descoperit și ceva ce părea din altă lume: ChatGPT. Am învățat cum să folosim această tehnologie pentru a crea conținut responsabil, util și creativ. Nu doar de distracție, ci pentru a informa și educa. Am redactat prompturi, ne-am jucat cu ideile, și ne-am dat seama că, dacă o folosim cu grijă, inteligența artificială poate fi un aliat.

Această activitate a fost posibilă datorită proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, implementat de DVV International Moldova, în parteneriat cu Asociația Presei Independente și Centrul Media pentru Tineri, cu susținerea financiară a Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, prin Ambasada Germaniei la Chișinău. Ceea ce a contat cu adevărat, au fost întâlnirile dintre oameni: între un adolescent cu un vis și un bătrân cu o poveste, între un profesor și o echipă de jurnaliști, între trecut și viitor.

La finalul zilei, am plecat cu un reportaj video, dar și cu ceva mai valoros: convingerea că putem face diferența. Că vocea noastră contează. Că satul nostru poate fi un loc unde nu doar se trăiește, ci și se gândește, se creează, se schimbă lumea, puțin câte puțin.

Pe 4 aprilie am înțeles că educația media nu e un lux, ci o necesitate. Și că viitorul începe cu fiecare întrebare pusă curajos și cu fiecare poveste spusă cu onestitate.

Doinița STAMATI, directoarea BP Șuri, membră a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști (filiala Șuri)