Doi copii au fost scoși din familie și plasați în asistență parentală: erau murdari și înfometați

Doi copii minori au fost scoși de urgență din familie și plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă, după ce autoritățile au constatat condiții grave de neglijare. Cazul, examinat de Judecătoria Soroca, sediul Florești, s-a finalizat cu sancționarea contravențională a mamei pentru exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor părintești.

Potrivit materialelor examinate în instanță, intervenția autorităților a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2025, după evaluarea situației familiale de către specialiștii din domeniul protecției copilului. În urma verificărilor la domiciliu, aceștia au constatat condiții de trai nesatisfăcătoare, lipsa alimentelor și a produselor de igienă, frig în locuință, precum și faptul că minorii erau neîngrijiți și nu frecventau instituția de învățământ.

În contextul riscurilor identificate pentru viața și sănătatea copiilor, autoritatea tutelară locală a dispus scoaterea de urgență a acestora din familia biologică și plasarea lor în serviciul de asistență parentală profesionistă pentru o perioadă determinată. Măsura a fost luată „în scopul prevenirii agravării situaţiei şi asigurării securităţii şi bunăstării acestora”.

Documentele analizate de instanță arată că, în urma vizitelor la domiciliu, specialiștii au depistat stări de insalubritate, copii îmbrăcați necorespunzător sezonului și lipsa frecventării școlii. De asemenea, s-a constatat consum de alcool și neglijarea responsabilităților parentale.

Pe baza probelor acumulate — inclusiv acte de evaluare socială, procese-verbale, demersuri ale autorităților locale și declarații — instanța a concluzionat că părintele „și-a exercitat necorespunzător obligațiilor părintești, prin faptul că i-au fost scoși din familie copiii minori și plasați în serviciul social de plasament”. În cadrul audierilor, persoana vizată a recunoscut că minorii nu frecventau școala și că nu a asigurat condițiile necesare de trai, menționând că urma să îmbunătățească situația locativă.

Instanța a reținut că fapta constituie contravenție potrivit legislației, întrucât eschivarea de la obligațiile părintești a determinat plasamentul copiilor în servicii sociale de protecție. Judecătorul a subliniat că părinții poartă răspundere directă pentru dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală a copiilor, precum și pentru asigurarea întreținerii și educației acestora.

La stabilirea pedepsei, instanța a analizat gravitatea faptei, comportamentul contravenientei și lipsa circumstanțelor agravante sau atenuante. În final, s-a dispus aplicarea unei amenzi contravenționale în mărime de 20 de unități convenționale, echivalentul a 1.000 de lei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.