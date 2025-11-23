Atenție la hoții de automobile: un bărbat a furat bani din mașini, iar de ei și-a cumpărat o motocicletă

În urma a două furturi comise în sate din raionul Florești, un bărbat recidivist a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca, sediul Florești, după ce inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția în cadrul procedurii simplificate.

Potrivit dosarului examinat în instanță, primul furt a avut loc în noaptea de 14 martie 2025, în localitatea Lunga. Aflat în stare de ebrietate, inculpatul a forțat geamul unui automobil parcat în fața unei gospodării și a sustras o sumă considerabilă de bani în lei, dolari, euro și bancnote indoneziene, provocând un prejudiciu total de 81.369 lei.

Al doilea incident s-a produs pe 28 august 2025, în satul Băhrinești. Profitând de faptul că un automobil rămăsese descuiat, bărbatul a luat 3.560 lei din torpedou, după ce anterior însoțise proprietarul la un schimb valutar.

În ambele cazuri, furturile au fost comise prin metode diferite — pătrundere prin deteriorarea automobilului și acces liber — însă cu același scop: obținerea de bani pentru uz personal.

În ședința de judecată, inculpatul a recunoscut faptele și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Acesta a declarat că a folosit o șurubelniță pentru a forța geamul și că banii sustrași au fost cheltuiți, inclusiv pentru achiziționarea unei motociclete dintr-un sat învecinat. Tot el a menționat că „sincer se căiește” și că este dispus să restituie prejudiciul, cerând instanței „orice pedeapsă numai nu închisoare”.

Declarațiile sale au fost confirmate de probe materiale: șurubelnița folosită la comiterea faptei, motocicleta cumpărată cu bani sustrași, bancnote în diferite valute și o gentuță în care au fost găsite bancnote indoneziene.

Martorii au relatat că, în zilele de după furt, bărbatul cheltuia sume mari în magazine, achita cu bancnote de 1.000 de lei și oferea cadouri în bani unor cunoscuți. Unii au observat schimbarea bruscă a comportamentului său financiar, neobișnuit pentru o persoană fără un loc de muncă stabil.

Judecătorul a reținut că inculpatul este recidivist, având condamnări anterioare, inclusiv pentru infracțiuni similare. De asemenea, în iunie 2025, acesta fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, aflată în termen de probă la momentul comiterii celor două furturi. Instanța a considerat probele administrate — declarații, confruntări, percheziții, ridicări de bunuri și examinări obiective — ca fiind „pertinente, concludente și coroborate”, demonstrând faptele „dincolo de orice dubiu rezonabil”.

În motivarea sentinței, judecătorul a subliniat că pedeapsa trebuie să fie „proporțională cu gravitatea infracțiunilor, capabilă să corecteze condamnatul și să prevină comiterea unor noi fapte”. Procurorul a solicitat o pedeapsă cumulată de trei ani de închisoare pentru cele două furturi, la care s-a adăugat pedeapsa stabilită anterior, ducând la un total de patru ani de închisoare.

Instanța a admis integral acțiunile civile ale părților vătămate: 81.369 lei pentru primul furt și 3.560 lei pentru al doilea furt. Totodată, motocicleta achiziționată, mijloacele financiare găsite, gentuța și alte bunuri au fost recunoscute ca corpuri delicte. Arestul preventiv a fost menținut până la intrarea în vigoare a sentinței.