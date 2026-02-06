Compensațiile „Ajutor la Contor” au ajuns în vizorul escrocilor

 În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind programul de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare.

 În acest context, Vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau link-uri și nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea datelor personale. Scopul acestor apeluri este obținerea ilegală a datelor a datelor în scop fraudulos.
 Fiți vigilenți: nu oferiți IDNP-ul sau datele cardului; nu răspundeți apelurilor suspecte;
 raportați tentativele de fraudă la linia verde 0 8000 500

