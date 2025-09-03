Fostul cinematograf din Soroca are noi proprietari: cât a costat și ce va fi acolo pe viitor? / VIDEO

Fostul cinematograf „Dacia” din Soroca și schimbat proprietarii, acesta a fost procurat cu 200 000 euro de soții Aurica și Alexandru Pușcaș. Oamenii de afaceri și-au pus în plan să renoveze clădirea, iar aici urmează să activeze inclusiv magazinul familiei, un restaurant și o sală de cinema.

Până acum din clădirea abandonată care este și monument de arhitectură, și în care locuiau oamenii fără adăpost, au fost adunați zeci de saci cu gunoi, după care vor urma lucrările de reproiectare și reparație.

De menționat că acum 100 de ani, în perioada interbelică sorocenii se delectau cu filme proiectate la cinematograful din oraș. Despre existența sa au rămas mai multe mărturii. Despre aceasta se scria într-un articol din ziarul „Cultura Poporului”, de la 6 martie 1927, confirmarea o găsim în anuarul României pentru comerț industrie, meserii și agricultură din 1928, dar și în amintirile fostului prefect, Dimitrie Iov. Clădirea vechiului cinematograf a fost distrusă pe timpul celui de al Doilea Război Mondial.

În fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova s-au păstrat documente din acea perioadă, printre care și raportul Serviciului Special de Informaţii, trimis Preşedintelui Consiliului de Miniştri al României, care descrie distrugerile făcute de trupele sovietice în timp ce se retrăgeau din județul Soroca. Printre edificiile șterse de pe fața pământului, prin dinamitare sau incendiere, a fost și cinematograful oraşului. În locul clădirii distruse, în perioada sovietică a fost ridicat cinematograful de vară, iar în 1962, în preajma fostei piețe agricole din Soroca, fusese construit Cinematograful “Moldova”.

Amintim că arhitectul noului cinematograf era Valentin Voiţehovschi, care a crescut și copilărit la Soroca. Iar clădirea avea nu doar funcția de culturalizare a oamenilor, dar avea menirea de a fi în centrul activităților partiinice de masă – prin fața sa treceau paradele sovietice, pe pragul ei cânta fanfara, în preajmă era amenajat bradul de revelion. Sorocenii care au vizionat filme acolo, își amintesc cu nostalgie de cinematograful de odinioară și de filmele vizionate aici.

Cinematograful era principalul element urbanistic din complexul cu piață din această regiune, dar treptat a fost lăsat în umbră de piața amenajată în fața clădirii administrației publice locale. Cinematograful, redenumit Dacia, a fost o perioadă în proprietatea autorităților județene, aici urma să activeze Centrul judeţean de tineret şi sport, fiind investite sute de mii de lei în reparația clădirii.

Ulterior, după desființarea județelor, clădirea fostului cinematograf a ajuns în proprietatea Consiliului Raional Soroca, iar autoritățile au decis că-i prea scumpă investiția pentru a-l reanima, așa că mai bine să-l vândă în proprietate privată.

VEZI ȘI: