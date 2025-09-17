Cetățenii sunt îndemnați să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere

Pericol excepțional de incendii de vegetație în Republica Moldova. Serviciului Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind menținerea unui pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere.

LILIANA PUȘCAȘU, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: ,,Pompierii îndeamnă să nu aprindeți focul în zonele cu iarbă uscată, pe câmp sau în apropierea spațiilor forestiere. Nu utilizați focul deschis pentru igienizarea gospodăriilor, a terenurilor agricole și a gunoiștilor. Nu aruncați la întâmplare resturi de țigări sau chibrituri nestinse, nu lăsați copiii să se joace cu surse de foc. În caz de situații de risc, oamenii sunt rugați să anunțe imediat Serviciul 112.”

În ultimii ani, frecvența episoadelor de secetă și a riscurilor de incendii a crescut semnificativ în Republica Moldova, în special în lunile de tranziție sezonieră. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în septembrie 2024 au fost înregistrate peste 250 de intervenții pentru lichidarea incendiilor de vegetație.

Specialiștii atenţionează că aceste fenomene extreme sunt legate de schimbările climatice, iar respectarea măsurilor de prevenire rămâne principalul mijloc de protecție pentru populație și mediu.

