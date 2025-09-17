Este riscant să ai o singură sursă de energie. După aderarea la UE, RM va rezolva și această problemă

Victor Cobăsneanu
 Mereu, dar mai cu seamă în ultimii ani, Republica Moldova a fost șantajată de furnizorii din Federația Rusă, iar această stare de lucruri persistă și în această campanie electorală. Unii concurenți pedalează pe această temă, iar marja de promisiuni variază de la micșorarea prețurilor, la energia primită din FR, de circa trei ori până la aprovizionarea cu resurse energetice de la alți furnizor.

Or, scăparea ar putea veni de la Agenția Europeană de Energie care are drept scop reglementarea și cooperarea activității țărilor membre, inclusiv în ceea ce privește politica de prețuri. „Republica Moldova se aprovizionează cu resurse energetice proprii doar într-o mică măsură, spre deloc, iar acest lucru este periculos. De aceea este foarte important ca să existe alternative în acest sens, iar Agenția Europeană de Energie este una dintre ele”.

Vizionați un material VIDEO cu domnul Bogdan CHIRIȚOIU, președintele Consiliului Concurenței din România.

Puteți urmări materialul integral aici.

 


Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
