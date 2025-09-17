Este riscant să ai o singură sursă de energie. După aderarea la UE, RM va rezolva și această problemă

Mereu, dar mai cu seamă în ultimii ani, Republica Moldova a fost șantajată de furnizorii din Federația Rusă, iar această stare de lucruri persistă și în această campanie electorală. Unii concurenți pedalează pe această temă, iar marja de promisiuni variază de la micșorarea prețurilor, la energia primită din FR, de circa trei ori până la aprovizionarea cu resurse energetice de la alți furnizor.

Or, scăparea ar putea veni de la Agenția Europeană de Energie care are drept scop reglementarea și cooperarea activității țărilor membre, inclusiv în ceea ce privește politica de prețuri. „Republica Moldova se aprovizionează cu resurse energetice proprii doar într-o mică măsură, spre deloc, iar acest lucru este periculos. De aceea este foarte important ca să existe alternative în acest sens, iar Agenția Europeană de Energie este una dintre ele”.

