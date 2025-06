Cele mai frumoase flori din grădina mea – nu ca plată, ci ca mulțumire…

Viață de românaș

Am fost la doctor să iau o rețetă pentru moșu meu și vecina mi-a spus că fără 50 de lei nu mă servește, dar am fost șocată când am văzut răspunsul lui… Am intrat în cabinetul doctorului Popescu cu același sentiment de frică pe care îl aveam când eram copil și mergeam la școală fără să-mi fi învățat lecția. În buzunarul drept al cardiganului meu, cei cincizeci de lei se simțeau grei ca o piatră. „Fără bani nu-ți face nimic,” îmi spusese vecina Floarea cu aerul ei știutor. „Și să nu crezi că cu zece-douăzeci scapi. Minimul e cincizeci.”