Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare

De către
OdN
-
0
15

Un oraș din România a intrat de miercuri, 14 ianuarie,  într-o perioadă neobișnuită – vor fi 26 de zile consecutive fără Soare. Dacă prognoza meteorologilor EaseWeather se adeverește, localitatea va deveni cel mai întunecat oraș din România, scrie gandul.ro

Vorbim despre municipiul Miercurea Ciuc, din Harghita, care pentru următoarele 26 de zile va fi privat de lumina Soarelui. onform datelor din prognoza pentru ianuarie și februarie 2026, aproape fiecare zi va fi acoperită de nori, ceață persistentă, ninsori sau lapoviță. Nu se întrevede niciun interval însorit, arată meteorologii EaseWeather.

  În perioada următoare, temperaturile vor oscila preponderent între -6 și 6 grade Celsius, cu minime negative frecvente. Astfel, va fi accentuată senzația de frig și disconfort termic.

Absența Soarelui de pe cer este un fenomen care poate fi explicat prin poziționarea orașului Miercurea Ciuc într-o depresiune intramontană. În această zonă, aerul rece persistă mai mult timp, iar inversiunile termice favorizează ceața densă și un plafon jos de nori.

Deși localitatea harghiteană este cunoscută pentru iernile lungi și reci, o perioadă atât de lungă fără Soare – 26 de zile consecutive – este ceva rar. Ar putea avea efecte inclusiv asupra stării de spirit și a sănătății populației din zonă, spun specialiștii. În zile întunecate, recomandarea este să se facă multă mișcare în aer liber, iar alimentația să fie una echilibrată. Bineînțeles, vitamina D nu trebuie să lipsească, pentru a combate efectele lipsei de lumină naturală.

  Prognoza meteo actualizată arată că abia după 9 februarie ar putea apărea primele zile cu Soare pe cer la Miercurea Ciuc.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCine a fost cu adevărat Constantin Stere? Răspunsurile le aflăm la casa-muzeu de la Ciripcău / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.