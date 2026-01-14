Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare

Un oraș din România a intrat de miercuri, 14 ianuarie, într-o perioadă neobișnuită – vor fi 26 de zile consecutive fără Soare. Dacă prognoza meteorologilor EaseWeather se adeverește, localitatea va deveni cel mai întunecat oraș din România, scrie gandul.ro

Vorbim despre municipiul Miercurea Ciuc, din Harghita, care pentru următoarele 26 de zile va fi privat de lumina Soarelui. onform datelor din prognoza pentru ianuarie și februarie 2026, aproape fiecare zi va fi acoperită de nori, ceață persistentă, ninsori sau lapoviță. Nu se întrevede niciun interval însorit, arată meteorologii EaseWeather.

În perioada următoare, temperaturile vor oscila preponderent între -6 și 6 grade Celsius, cu minime negative frecvente. Astfel, va fi accentuată senzația de frig și disconfort termic.

Absența Soarelui de pe cer este un fenomen care poate fi explicat prin poziționarea orașului Miercurea Ciuc într-o depresiune intramontană. În această zonă, aerul rece persistă mai mult timp, iar inversiunile termice favorizează ceața densă și un plafon jos de nori.

Deși localitatea harghiteană este cunoscută pentru iernile lungi și reci, o perioadă atât de lungă fără Soare – 26 de zile consecutive – este ceva rar. Ar putea avea efecte inclusiv asupra stării de spirit și a sănătății populației din zonă, spun specialiștii. În zile întunecate, recomandarea este să se facă multă mișcare în aer liber, iar alimentația să fie una echilibrată. Bineînțeles, vitamina D nu trebuie să lipsească, pentru a combate efectele lipsei de lumină naturală.

Prognoza meteo actualizată arată că abia după 9 februarie ar putea apărea primele zile cu Soare pe cer la Miercurea Ciuc.