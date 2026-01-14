Cine a fost cu adevărat Constantin Stere? Răspunsurile le aflăm la casa-muzeu de la Ciripcău / VIDEO

La Ciripcău, sat din fostul ținut al Sorocii, se află casa muzeu Constantin Stere. Figură emblematică a neamului românesc, acesta a avut o contribuție aparte în istoria noastră. Acum două decenii, la inițiativa scriitorului Ion Druță, clădirea a fost reabilitată pentru a fi transformată în muzeu.

Pe cât de cunoscut este Constantin Stere pe ambele maluri ale Prutului, multe informații despre el mai rămân o enigmă. Ba sunt și unele neclarități referitoare la data nașterii sau biserica în care a fost botezat.

Publicist, politician și jurist, Constantin Stere a avut un rol important în deșteptarea poporului dintre Nistru și Prut, fiind unul dintre artizanii Marii Uniri de la 1918. Multe se mai poate de spus despre Constantin Stere, dar cel mai bine este să le aflați vizitând casa-muzeu de la Ciripcău.