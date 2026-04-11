Ce semnificație are Lumina Sfântă de Paște și de ce este atât de importantă

Lumina, simbol al Învierii și al vieții

În tradiția creștină, Lumina reprezintă biruința vieții asupra morții. Ea simbolizează Învierea lui Iisus Hristos și victoria asupra întunericului, a suferinței și a păcatului.

De aceea, Lumina primită în noaptea de Paște nu este una obișnuită. Ea este considerată sfântă și aducătoare de binecuvântare. Gestul de a aprinde lumânarea și de a o transmite mai departe altor credincioși reflectă ideea de comuniune și unitate.

În același timp, Lumina este văzută și ca un simbol al renașterii spirituale. Este momentul în care fiecare om este invitat să lase în urmă greșelile și să înceapă un nou drum.

De ce este important să iei Lumina de Paște

Pentru credincioși, luarea Luminii este unul dintre cele mai importante momente ale anului. Se spune că Lumina aduce liniște, protecție și binecuvântare în casă.

După slujbă, mulți duc Lumina acasă și o păstrează aprinsă pentru câteva minute, iar în unele tradiții se face semnul crucii cu lumânarea la ușă sau la ferestre. Acest gest simbolizează dorința de a păstra binele și de a alunga răul.

Chiar dacă nu toți credincioșii pot rămâne la întreaga slujbă, momentul primirii Luminii este considerat esențial și este respectat cu sfințenie.

Tradiții legate de Lumina de Paște

În multe zone din România, Lumina de Paște este asociată cu diverse obiceiuri. De exemplu, se spune că este bine să nu lași lumânarea să se stingă până ajungi acasă.

Unii credincioși păstrează lumânarea și o aprind în momente dificile, considerând că are o putere aparte. De asemenea, există credința că lumina aduce noroc și protejează familia pe tot parcursul anului.

În unele sate, oamenii merg în liniște spre casă, păstrând lumina aprinsă, ca semn de respect pentru momentul trăit.

Un simbol care unește credincioșii

Dincolo de tradiții, Lumina de Paște are un rol profund în viața spirituală. Ea unește oamenii, îi apropie și le oferă un sentiment de apartenență.

În noaptea de Înviere, diferențele dispar, iar oamenii devin parte din aceeași comunitate, împărtășind aceeași credință și aceeași bucurie.

Lumina de Paște nu este doar o flacără, ci un simbol viu al speranței. Este un îndemn la liniște, la iertare și la începuturi noi, care rămâne în suflet mult timp după ce lumânarea s-a stins.