Ce este interzis să faci în Sâmbăta Mare pentru a nu avea ghinion tot anul. Tradiţiile vechi de dinainte de Paşte

De asemenea, certurile și vorbele urâte trebuie evitate. Sâmbăta Mare este o zi a împăcării, iar conflictele sunt privite ca un semn de lipsă de respect față de semnificația religioasă a momentului. Tradiția spune că este bine să ierți și să ceri iertare înainte de noaptea de Înviere.

Nu este recomandat nici să petreci sau să asculți muzică zgomotoasă. Atmosfera trebuie să fie una calmă, sobră, în contrast cu bucuria care va urma în noaptea de Paște. De asemenea, nu se consumă alcool în exces și nu se organizează petreceri. În unele zone, se spune că nu este bine să dormi mult în această zi, deoarece vei fi somnoros tot anul. În schimb, este recomandat să te ocupi de pregătiri ușoare și să mergi la biserică pentru a participa la slujbe.

Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Mare

Chiar dacă anumite activități sunt evitate, Sâmbăta Mare este o zi plină de tradiții frumoase. Unul dintre cele mai importante obiceiuri este pregătirea coșului de Paște. Acesta conține alimente tradiționale precum ouă roșii, cozonac, pască, carne de miel și vin. Coșul este dus la biserică în noaptea de Înviere pentru a fi sfințit.

Vopsirea ouălor este o altă tradiție esențială, dacă nu a fost realizată în Joia Mare. Ouăle roșii simbolizează sângele lui Iisus și sunt nelipsite de pe masa de Paște.

În multe sate din România, gospodinele finalizează pregătirile culinare: se coc cozonacii și pasca, iar casa este aranjată pentru sărbătoare. Totul trebuie să fie curat și pregătit înainte de miezul nopții.

Sâmbăta Mare, zi de tranziție între tristețea răstignirii și bucuria ÎnvieriI

Un moment important al zilei este participarea la slujba de la biserică. Spre seară, credincioșii merg să ia lumină și să asiste la slujba de Înviere. Lumânarea aprinsă este dusă acasă și, potrivit tradiției, aduce protecție și binecuvântare. În unele regiuni, există obiceiul de a păstra liniștea în casă până la Înviere, iar oamenii se îmbracă în haine noi, simbol al reînnoirii și al bucuriei.

În concluzie, Sâmbăta Mare este o zi de tranziție între tristețea răstignirii și bucuria Învierii. Respectarea tradițiilor și evitarea anumitor activități nu sunt doar reguli, ci moduri prin care oamenii își arată credința și se pregătesc pentru una dintre cele mai importante sărbători din an.