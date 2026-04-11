Ana Cerari, vocea romilor care nu pot citi: „Educația a fost mereu pe primul loc în familia mea”

O mare parte a adulților romi nu au finalizat studiile gimnaziale, iar fiecare al cincilea adult poate fi considerat analfabet funcțional sau absolut. Ei au nevoie de sprijin atunci când merg să-și perfecteze actele sau, de exemplu, să solicite asistență socială. La Soroca, în calitate de mediator comunitar, activează Ana Cerari. Și ea romă, a crescut într-o familie în care educația a fost pusă pe primul loc. Acum, Ana îi ajută pe cei care nu au avut posibilitate să meargă la școală, transmite moldova1.md.

În orașul Soroca, persoanele de etnie romă care întâlnesc probleme în perfectarea actelor pot mereu cere ajutorul Anei Cerari.

„Noi nu prea ne pricepem la toate acestea și mediatorii din primărie ne ajută, și la primărie, pe la asistența socială, la policlinică, nici cu scrisul nu este chiar bine la noi și ele foarte mult ne ajută, noi ne ducem și ne ajută”, spune Raheli Codreanu.

„Eu nu știu să citesc, nu știu să scriu. Am doi copii și am nevoie de ajutor. În această situație, pentru mine, este foarte important să primesc ajutor”, spune Vasile Ferari.

Ana Cerari a crescut într-o familie de romi în care tradițiile și educația au fost puse pe același cântar.

„Datorită tatălui meu, am frecventat școala, am terminat școala, am studii medii. Acum înțeleg. Când eram copil, nu voiam nici eu la școală, dar acum, sunt foarte mulțumită. Toți copiii romi trebuie să fie învățați, să aibă măcar studii medii, un certificat ceva de școlarizare”, menționează Ana Cerari.

Rolul mediatorului comunitar în societate este unul crucial, spun angajații din administrația publică locală.

„Zilnic, la noi se adresează un număr foarte mare de persoane de etnie romă cu anumite cerințe și, din considerentul că nu sunt cărturari, datorită mediatorilor romilor, sunt ajutați foarte mult în completarea actelor, în îndrumarea unde au nevoie”, povestește asistentul social Adriana Sochirca.

