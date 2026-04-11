Ce fac credincioșii în noaptea de Înviere? / VIDEO

Noaptea de Înviere este unul dintre cele mai importante momente pentru creștini. În această noapte, oamenii merg la biserică pentru a participa la slujbă și pentru a primi Lumina Sfântă. Despre semnificația acestui moment am discutat cu Sorin Huluță-Saftiuc, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca.

Preotul spune că totul începe cu chemarea preotului: „Veniți de luați lumină”. Credincioșii se apropie cu respect și își aprind lumânările, pe care le țin aprinse pe durata slujbei.

După slujbă, oamenii duc lumina acasă. „Unii o pun în coșul cu bucate, alții o duc direct și aprind candela din casă”, explică preotul. Lumina este păstrată cât mai mult timp, fiind considerată un simbol al Învierii.

În ultimii ani, Lumina Sfântă este adusă și de la Ierusalim. Aceasta ajunge în biserici și apoi în casele credincioșilor.

Preotul spune că nu trebuie să existe teamă dacă lumânarea se stinge. „Nu este un păcat. O putem reaprinde sau putem lua lumină de la alți credincioși”, afirmă acesta.

Chiar dacă lumânarea se stinge și nu există altă sursă de lumină, oamenii nu trebuie să se îngrijoreze. „Candela din casă, aprinsă în timpul postului, rămâne un semn al rugăciunii și al credinței”, spune Sorin Huluță-Saftiuc.

Noaptea de Înviere înseamnă rugăciune, liniște și bucurie. Lumina adusă de la biserică simbolizează credința și speranța, iar fiecare credincios o duce în casa sa cu respect.