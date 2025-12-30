Ce bucate trebuie să ai pe masă în anul Calului 2026

Deoarece calul este un animal ierbivor, la baza bucatelor de pe masa de sărbătoare trebuie să stea legumele proaspete, fructele, verdețurile, cerealele și boabele.

Se recomandă ca masa de Revelion să fie bogată, variată și „vie”, dar fără a fi supraîncărcată cu preparate grele din carne. Culoarea și decorarea joacă, de asemenea, un rol important: cu cît felurile de mîncare sînt mai colorate, mai naturale și mai apetisante, cu atît simbolul anului va fi mai favorabil. Dați preferință rețetelor simple, de casă, preparate cu sufletul – astfel de mîncăruri Calul iubește cel mai mult.

Cum să întîmpinați Anul Nou 2026 al Calului de Foc conform feng shui

Accentul principal al mesei de Anul Nou este, desigur, verdeața proaspătă. Încercați să decorați fiecare fel de mîncare cu ea. Deci, ce bucate să pregătiți anul acesta de Revelion: – din aperitive – pot fi felii de legume colorate, rulouri din lavash – rețeta poate fi atît cu legume, cît și cu brînză, diverse canape, sortimente de fructe; – feluri principale – pește la cuptor – neapărat cu legume, gîscă sau rață cu mere și prune uscate, tocană de legume, gratin de legume, pilaf; – băuturi – compot, suc, suc de fruct uscate, cocktailuri de fructe; – desert – salată de fructe, jeleu, plăcinte cu pomușoare și fructe. Legumele pot fi preparate în orice mod – coapte, fierte sau proaspete, cartofii ar trebui folosiți cît mai puțin, iar salatele de legume ar trebui să fie cît mai multe. De exemplu, în salata preferată „Olivier” puteți adăuga mere sau puteți prepara salata „Brățara de rodie”, precum și „Salata grecească”. Ar fi bine să renunțați la maioneza grasă din magazin – folosiți în schimb smîntînă, iaurt neîndulcit sau preparați maioneză de casă. Folosiți orice fructe și pomușoare, dar ar fi de preferat să fie în abundență nuanțele roșii – mere, rodii, struguri roșii și altele. Nucile – după gustul dvs. Cum să decorați masa în stilul Calului de Foc: – folosiți culorile „potrivite” – nuanțe de verde, maro, bej cu accente aurii; – alegeți materiale precum lemn, in, bumbac, ceramică; – pentru decor – compoziții din conifere, conuri, lumînări, mandarine.

Încercați să creați o atmosferă de armonie naturală și de ospitalitate.