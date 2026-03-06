Casa Națională de Asigurări Sociale: Manifestați prudență și să nu oferiți date personale sau bancare unor persoane necunoscute

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se în mod fals drept angajați ai CNAS.

În cadrul acestor apeluri, persoanele respective solicită date cu caracter personal și date bancare, invocând diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensiei sau alte prestații sociale. CNAS subliniază că angajații instituției NU solicită prin telefon date bancare, parole, coduri de securitate sau alte informații confidențiale ale beneficiarilor.

În acest context, îndemnăm cetățenii să manifeste prudență și să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituția.

În cazul în care primiți astfel de apeluri, vă recomandăm să întrerupeți conversația și să verificați informația doar prin canalele oficiale ale CNAS.