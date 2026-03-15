Care este diferența dintre dezinfectare și igienizare și când trebuie folosită fiecare metodă

„Acest pas îndepărtează fizic cea mai mare parte a murdăriei și a germenilor, reducând bariera care ar putea împiedica igienizarea și dezinfectarea să fie eficiente”, explică acesta, potrivit Martha Stewart.

Conform recomandărilor medicului, procesul corect trebuie să urmeze o ierarhie clară:

Curățarea inițială: Utilizarea săpunului sau a detergentului pentru a elimina murdăria vizibilă. Dr. James J. Chao avertizează că resturile de mizerie pot bloca contactul direct al dezinfectantului cu suprafața, făcându-l inutil.

Igienizarea (Sanitizarea): Reducerea numărului de microorganisme la un nivel considerat sigur pentru sănătatea publică.

Dezinfectarea: Distrugerea activă a unei game largi de agenți patogeni.

Un aspect critic este „timpul de acțiune”. Dr. Wu recomandă ca soluția să fie lăsată să acționeze aproximativ patru minute pe suprafață înainte de a fi ștearsă, pentru a-și face cu adevărat treaba.

Igienizare vs. Dezinfectare

Brian Labus, epidemiolog specializat în boli infecțioase, clarifică faptul că diferența principală constă în „numărul organismelor eliminate și tipurile acestora”. În timp ce igienizarea are ca scop aducerea populației de germeni la un prag de siguranță, dezinfectarea vizează eliminarea lor totală.

„Dezinfectarea este, pur și simplu, un tip mai avansat de igienizare”, afirmă Labus.

Există și o distincție clară la nivel de spectru: produsele de igienizare pot emite pretenții „doar cu privire la bacterii”, pe când dezinfectanții, în special cei „cu spectru larg”, sunt capabili să atace atât bacteriile, cât și virusurile. Această nuanță este vitală, deoarece, așa cum susține chirurgul Dr. James J. Chao, dezinfectarea presupune un control microbian mult mai riguros.

Când este suficient să igienizăm și când este obligatoriu să dezinfectăm?

Nu orice suprafață necesită o intervenție radicală. Experții recomandă igienizarea pentru întreținerea regulată a obiectelor intens atinse, precum clanțele, telecomenzile sau robinetele, care de regulă nu adăpostesc agenți patogeni extrem de periculoși. De asemenea, igienizarea este metoda preferată pentru jucăriile copiilor, reducând riscul transmiterii fecale-orale a bacteriilor fără a expune micuții la substanțe chimice prea agresive. Chiar și echipamentul de fitness de acasă poate fi doar igienizat, deoarece transpirația nu este, în mod normal, o sursă de infecție majoră.

În schimb, dezinfectarea devine obligatorie în scenarii critice. Dacă un membru al familiei este bolnav, dezinfectarea este singura cale de a opri răspândirea rapidă a unor boli precum norovirusul. Aceeași rigoare se aplică dacă în casă locuiesc persoane cu sistemul imunitar compromis. În bucătărie, blaturile și tocătoarele care intră în contact cu carnea crudă (în special puiul) trebuie dezinfectate pentru a preveni bolile gastrointestinale. Nu în ultimul rând, baia și masa de schimbat scutece necesită dezinfectare constantă din cauza prezenței fluidelor corporale.