Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar

„Există o vorbă care spune că umbli cu cioara vopsită. Dar iată că varianta modernă se referă la puiul de găină vopsit. Există operatori economici care își vopsesc aceste produse pentru a ne induce în eroare. Dar și aici se întâmplă o minune: unii dintre pui sunt vopsiți prin hrănire, pentru ca vopseaua să pătrundă în țesut și să nu poată fi spălată. (…) Interesant este, și vă rog să citiți prospectul, că și ouăle capătă altă culoare odată ce este folosită mâncare amestecată cu produsele specifice păcălirii noastre. (…) Ne confruntăm cu un atentat serios la siguranța fiecăruia dintre noi: pui îngălbeniți pentru a părea mai buni, împănați cu tulpini de salmonela periculoase.”

În replică, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Dănuț Păle, a respins aceste afirmații și a explicat că pigmentarea pielii puiului este legată de hrana acestuia.

„Într-adevăr, se folosesc în reţetele furajere atât pigmenţi naturali pe care îi găsim în porumb şi în lucernă, dar şi dintre aceia sintetici care dau acea culoare galben, dar care au fost aprobaţi de autoritatea de reglementare şi sunt folosiţi în hrana păsărilor (…) Sunt lucruri reglementate, lucruri normale, probabil că acum au descoperit unele instituţii acest lucru.”

Cum ajunge puiul să aibă pielea galbenă

Profesorul universitar Marius Giorgi Usturoi, de la Facultatea de Zootehnie a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, explică, pentru Europa Liberă România, faptul că apariția puiului galben în România este relativ recentă și a fost determinată în mare parte de cererea consumatorilor.

Potrivit acestuia, există două modalități prin care puiul poate avea pielea galbenă. Una dintre ele este utilizarea unor rase sau tipuri de pui cu creștere lentă, care au în mod natural această caracteristică.

„Una dintre ele ar fi utilizarea de material biologic specializat în această direcție. Și este vorba de așa-numitul pui cu creștere lentă, la care una dintre caracteristici este culoarea galbenă a pielii și a picioarelor. Tipul ăsta de pui comportă și un regim de alimentație ceva mai redus, în așa fel încât sacrificarea lui să fie la o vârstă mai înaintată, minimum 56 de zile.”

Acest tip de pasăre este crescut, de regulă, în spații deschise, iar carnea sa are mai puțină apă și mai multă substanță uscată.

Rolul alimentației în culoarea puiului

O altă explicație pentru apariția culorii galbene ține de compoziția furajelor. Specialiștii spun că în hrana păsărilor pot fi introduse ingrediente bogate în carotenoizi, pigmenți naturali care se regăsesc în numeroase plante.

„Pentru a induce această culoare galben, solicitată tot mai mult de piața de consum, se folosesc substanțe naturale sau materii prime în nutrețurile combinate care sunt bogate în carotenoizi”, spune profesorul Marius Usturoi.

Printre sursele naturale de carotenoizi se numără morcovii, dovleacul, porumbul sau pepenele galben. În cazul puilor crescuți pentru carne galbenă, porumbul este ingredientul principal folosit pentru a intensifica pigmentarea.

Profesorul explică faptul că pigmentul responsabil pentru această culoare este zeaxantina, o xantofilă naturală prezentă în porumb.

Aditivii și percepția consumatorilor

În unele situații, în furajele pentru păsări pot fi folosiți și aditivi aprobați care intensifică pigmentarea pielii sau a gălbenușului de ou. Un exemplu este un produs menționat în dezbaterea publică, utilizat pentru colorarea pielii păsărilor.

Acesta conține xantofile naturale extrase din flori de marigold (Tagetes erecta), potrivit prospectului prezentat public.

Specialiștii subliniază însă că astfel de substanțe sunt reglementate și aprobate pentru utilizare în hrana animalelor.

În același timp, profesorul Marius Usturoi spune că este puțin probabil ca puii să fie efectiv „vopsiți” după sacrificare.

„Închipuiți-vă, într-un abator unde sunt câteva sute de oameni care lucrează non-stop, în două, în trei schimburi, și undeva la capătul abatorului câțiva muncitori ar începe să introducă carcasele de pui într-o apă colorată. Se vede, transpiră o astfel de informație și nu cred că își permite nimeni să facă așa ceva.”

Ce spun producătorii despre puiul galben

Puiu Ilisei, proprietarul unei ferme de pui de carne, consideră că diferența dintre puiul galben și cel cu pielea albă este legată în principal de modul de hrănire.

„Folosesc mai mult porumb în alimentație, porumbul îi îngălbenește mai tare pielea. Folosesc, de asemenea, în alimentație niște caroten, de morcov, de exemplu, nu e interzis, nu e chimic, și ăla îngălbenește pielea și mai tare.”

El susține însă că există și o componentă de marketing în promovarea puilor galbeni.

„De ce se face reclamă că este pui de țară sau că este pui crescut natural? Ok, și ai noștri sunt crescuți natural, dar noi nu folosim niciun fel de substanțe ca să-i îngălbenim.”

Potrivit fermierului, rețeta standard de furajare pentru puii crescuți industrial include în mod obișnuit porumb, grâu și soia.