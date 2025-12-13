Back in the U.S.S.R.: La Visoca a fost deschisă capsula timpului zidită în peretele școlii la 1973 / VIDEO

În peretele Liceului Teoretic din satul Visoca s-a păstrat timp de peste 50 de ani o capsulă a timpului, în care au fost puse spre păstrare un medalion de la aniversarea a 250 de ani de la fondarea localității, scenariul evenimentului și un testament. Puțini care mai știau de această comoară din trecut, care între timp se devenise legendă.

La mai bine de jumătate de veac de când a fost sigilată și pusă acolo la adunarea festivă jubiliară de la 18 noiembrie anul 1973, aceasta a fost deschisă. Pe motiv că nu au fost găsite persoanele care conform testamentului trebuia să o deschidă, acest lucru a fost făcut de primarul comunei Visoca, Grigore Pleșca și directoarea Liceului Teoretic, Loreta Bîcu.

În acel testament de făcea o prezentare statistică a satului, informații despre instituțiile din Visoca și un mesaj pentru noi cei din prezent: „Lăsăm generațiilor ce ne vor urma moștenire dragostea față de patria natală, Partidul Comunist, Guvernul Sovietic, năzuințele

noastre spre pace și progres, romantismul nostru în muncă, dorința noastră de a trăi, fără să cunoaștem chinurile războiului; fantezia ce se prefacă în realitate; să deveniți stăpâni obișnuiți pe rutele internaționale, ducând peste tot marșul drapel ridicat de Vladimir Ilici Lenin” se spune în încheiere.

Mai jos este transcrierea integrală în limba română, cu grafie latină, a testamentului. dactilografiat în 1973:

18 noiembrie anul 1973. Visoca își sărbătorește jubileul de 250 de ani de la înființare. Astăzi „ziua satului” se sărbătorește pentru prima dată. Un viitor ce va fi marcat în decurs de un a treia jumătate a lunii noiembrie.

Iată cum se prezintă satul nostru la un sfert de mileniu:

Locuitori – 3183

Dintre care:

* bărbați – 1457

* femei – 1726

Case de locuit – 1176

Așezăminte

Sovietul sătesc – președinte: Șatkovski Vladimir Leonidovici (ucrainean).

Sovietul sătesc are în prezent 35 de deputați.

Artelul agricol „Pravda” – președinte: Tîșu Mihail Filimonovici (moldovean).

Colhozul „Pravda” dispune de 3159 ha de teren agricol,

1450 brațe de muncă,

29 autocamioane,

52 tractoare,

18 combine.

Uscătorie de tutun.

Ferma de porci, de vite mari cornute.

Colhozul mai dispune de 32 autoturisme, 180 de motociclete,

900 de televizoare, 1030 aparate de radio.

Plata medie lunară a unui colhoznic – 80 ruble.

Învățământ

Școala medie – director: Tkaciuk Mihail Viktorovici (moldovean).

Școala este cu trei etaje. Învață 581 de elevi, dintre care

385 pionieri, 170 comsomoliști.

Învățători – 57.

Felcer – 1.

Cabinete înzestrate cu mijloace tehnice – de fizică și chimie.

Școala este asigurată cu două tractoare.

Grădinița de copii – șef: Balaban Maria Vasilievna (moldoveancă).

Se educă 220 de copii. Educatori – 11 persoane.

Școala specială pentru copii slab dezvoltați mintal, de tip internat republican.

Director: Bîku Vsevolod Mihailovici (moldovean).

Se educă – 120 de copii.

Pedagogi – 23.

Doctor – 1.

Felcer – 1.

Școala este asigurată cu autocamion.

Casa de cultură în construcție.

Spitalul sătesc de sector pentru 50 de paturi.

Medic-șef: Covaliuk Feodosia (moldoveancă).

Doctori – 7, inclusiv lucrători medicali.

Cabinete – fizioterapeutic, stomatologic, roentgen cu fotolaborator.

Pe lângă spital lucrează un laborator clinic.

Ambulatoriu. Dispune de autocamion „Salvarea”.

Farmacia – șef: Ursu Margareta Ivanovna (moldoveancă).

Punct veterinar de sector – șef: Zalujski Ivan Grigorevici (ucrainean).

Stație de experimentare a culturilor agricole –

șef: Grozman Iakov Lvovici (evreu).

Oficiul poștal și casa de economii.**

Magazine – 7.

O librărie „Luminița”.

Ospătărie.

Atelier de reparare a mașinilor.

Atelier de croitorie.

Moară și oloiniță.

Piață săptămânală – „Duminica”.

Circulă autobuzele pe rutele:

Visoca–Bălți,

Visoca–Soroca,

Visoca–Dondușeni.

Dorim să completăm lista aceasta cu date despre progresele

generației de la 2023 pentru generația anului 2073.

Lăsăm generațiilor ce ne vor urma moștenire dragostea față de patria natală, Partidul Comunist, Guvernul Sovietic, năzuințele noastre spre pace și progres, romantismul nostru în muncă, dorința noastră de a trăi, fără să cunoaștem chinurile războiului; fantezia ce se prefacă în realitate; să deveniți stăpâni obișnuiți pe rutele internaționale, ducând peste tot marșul drapel ridicat de Vladimir Ilici Lenin

Primiți salutul nostru!

GENERAȚIA SATULUI VISOCA DE LA 1973

Publicăm și originalul scenariului aniversării de 250 de ani de la prima atestare a satului Visoca.

