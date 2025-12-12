Polițiștii din Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!”

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca au desfășurat o activitate de informare cu elevii în cadrul campaniei „Generozitate, nu risipă!”. Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”.

Participanții au fost încurajați să adopte un comportament responsabil, să reducă risipa și să se implice activ în acțiuni de voluntariat și solidaritate. Inspectoratul de Poliție Soroca va continua să desfășoare astfel de activități în instituțiile de învățământ din raion, promovând valori sănătoase și implicare civică. (SURSA: Inspectoratul de Poliție Soroca)