De către

Oportunitățile reale nu vin cu garanții de îmbogățire peste noapte. Când totul pare prea simplu și promisiunile sunt spectaculoase, e momentul să devii precaut. informează Poliția Republicii Moldova.

În mediul online, tot mai multe scheme profită de încrederea oamenilor. Lipsa de informații clare, presiunea de a investi imediat și limbajul seducător sunt semne clare de avertizare.

Deciziile financiare înțelepte nu se iau în grabă și nici sub influența emoțiilor. Protejează-ți munca, timpul și banii – odată pierduți, pot fi greu sau imposibil de recuperat.

Cum te protejezi de fraude online: Nu crede ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Nu introduce date bancare pe site-uri sau în mesaje suspecte. Verifică mereu cine îți trimite mesajul sau e-mailul. Caută informații doar din surse oficiale. Nu da niciodată coduri, parole sau date personale prin telefon sau mesaje. Cere ajutor dacă nu ești sigur – mai bine previi decât să regreți.

Nu lăsa mirajul câștigurilor rapide să-ți umbrească rațiunea. Caută informații sigure, pune întrebări și analizează înainte de a acționa.

SiguranțaDigitală.MD și Poliția Republicii Moldova continuă eforturile comune pentru a spune clar: Stop Investițiilor False!