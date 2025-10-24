Oportunitățile reale nu vin cu garanții de îmbogățire peste noapte. Când totul pare prea simplu și promisiunile sunt spectaculoase, e momentul să devii precaut. informează Poliția Republicii Moldova.
În mediul online, tot mai multe scheme profită de încrederea oamenilor. Lipsa de informații clare, presiunea de a investi imediat și limbajul seducător sunt semne clare de avertizare.
Deciziile financiare înțelepte nu se iau în grabă și nici sub influența emoțiilor. Protejează-ți munca, timpul și banii – odată pierduți, pot fi greu sau imposibil de recuperat.
Cum te protejezi de fraude online:
Nu crede ofertele care par prea bune ca să fie adevărate.
Nu introduce date bancare pe site-uri sau în mesaje suspecte.
Verifică mereu cine îți trimite mesajul sau e-mailul.
Caută informații doar din surse oficiale.
Nu da niciodată coduri, parole sau date personale prin telefon sau mesaje.
Cere ajutor dacă nu ești sigur – mai bine previi decât să regreți.
Nu lăsa mirajul câștigurilor rapide să-ți umbrească rațiunea. Caută informații sigure, pune întrebări și analizează înainte de a acționa.
SiguranțaDigitală.MD și Poliția Republicii Moldova continuă eforturile comune pentru a spune clar:
Stop Investițiilor False!
Campania este organizată de Academia de Guvernare Electronică a Estoniei și Inspectoratul General al Poliției, în cadrul proiectului „Moldova Cybersecurity Rapid Assistance 2.0”, finanțat de Uniunea Europeană.