Când totul pare prea simplu și promisiunile sunt spectaculoase, e momentul să devii precaut

  Oportunitățile reale nu vin cu garanții de îmbogățire peste noapte. Când totul pare prea simplu și promisiunile sunt spectaculoase, e momentul să devii precaut. informează Poliția Republicii Moldova.
  În mediul online, tot mai multe scheme profită de încrederea oamenilor. Lipsa de informații clare, presiunea de a investi imediat și limbajul seducător sunt semne clare de avertizare.
 Deciziile financiare înțelepte nu se iau în grabă și nici sub influența emoțiilor. Protejează-ți munca, timpul și banii – odată pierduți, pot fi greu sau imposibil de recuperat.
 Cum te protejezi de fraude online:
✔️ Nu crede ofertele care par prea bune ca să fie adevărate.
✔️ Nu introduce date bancare pe site-uri sau în mesaje suspecte.
✔️ Verifică mereu cine îți trimite mesajul sau e-mailul.
✔️ Caută informații doar din surse oficiale.
✔️ Nu da niciodată coduri, parole sau date personale prin telefon sau mesaje.
✔️ Cere ajutor dacă nu ești sigur – mai bine previi decât să regreți.
Nu lăsa mirajul câștigurilor rapide să-ți umbrească rațiunea. Caută informații sigure, pune întrebări și analizează înainte de a acționa.
SiguranțaDigitală.MD și Poliția Republicii Moldova continuă eforturile comune pentru a spune clar:
Stop Investițiilor False!
Campania este organizată de Academia de Guvernare Electronică a Estoniei și Inspectoratul General al Poliției, în cadrul proiectului „Moldova Cybersecurity Rapid Assistance 2.0”, finanțat de Uniunea Europeană.

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

