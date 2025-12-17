Caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, dar…pentru studii de calitate mulți părinți sunt gata la cheltuieli adăugătoare

De către
OdN
-
0
27

Invitat la o emisiune a postului TV8, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, iar niciun părinte nu poate fi constrâns să le procure.

Pe de altă parte, oficialul a recunoscut că caietele suplimentare pot oferi un anumit grad de comoditate în procesul didactic și sunt uneori recomandate de cadrele didactice. Orice tentativă de a constrânge părinții să cumpere astfel de materiale, în special de la o anumită editură, este ilegală și constituie o abatere de la Codul de Etică.

Contactată de noi, doamna Viorica B., mamă a două copii, în clasa a V-a și a VII-a, ne-a declarat că „…deși  caietele suplimentare costă scump, circa 50 de lei fiecare, acestea sunt foarte utile or,  completează foarte bine conținutul manualelor. Eu am procurat aceste caiete, fiindcă înțeleg cât de importante sunt, dar părinții care au mai mulți copii de școală ar putea să se aibă probleme. Oricum, este vorba despre copiii noștri și dacă dorim ca ei să facă carte bună trebuie să le creăm condiții corespunzătoare”.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCorul de copii BELCANTO a participat, live, la un concert de Colinde organizat la Iași
Articolul următorHoroscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.