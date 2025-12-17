Caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, dar…pentru studii de calitate mulți părinți sunt gata la cheltuieli adăugătoare

Invitat la o emisiune a postului TV8, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, iar niciun părinte nu poate fi constrâns să le procure.

Pe de altă parte, oficialul a recunoscut că caietele suplimentare pot oferi un anumit grad de comoditate în procesul didactic și sunt uneori recomandate de cadrele didactice. Orice tentativă de a constrânge părinții să cumpere astfel de materiale, în special de la o anumită editură, este ilegală și constituie o abatere de la Codul de Etică.

Contactată de noi, doamna Viorica B., mamă a două copii, în clasa a V-a și a VII-a, ne-a declarat că „…deși caietele suplimentare costă scump, circa 50 de lei fiecare, acestea sunt foarte utile or, completează foarte bine conținutul manualelor. Eu am procurat aceste caiete, fiindcă înțeleg cât de importante sunt, dar părinții care au mai mulți copii de școală ar putea să se aibă probleme. Oricum, este vorba despre copiii noștri și dacă dorim ca ei să facă carte bună trebuie să le creăm condiții corespunzătoare”.