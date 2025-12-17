Corul de copii BELCANTO a participat, live, la un concert de Colinde organizat la Iași

Palatul Culturii din Iași a găzduit ieri, 16 decembrie, Concertul de Colinde organizat de Parohia „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, în parteneriat cu Asociatia Iubire si Incredere Iasi.

Concertul a fost un moment de întâlnire în jurul colindului, oferind un prilej de apropiere și comuniune în perioada pregătirii pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului. În program au evoluat: Lavinia Goste și Marius Zorilă, interpreți de muzică tradițională românească. Grupul Psaltic „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Iași, dirijat de Matei Teodor Doroșincă și

Corul de copii BELCANTO al Școlii de Arte „Eugeniu Coca” din Soroca, dirijat de Ludmila Samarin, cu intervenție artistică transmisă live din Soroca.