Agenția de Investiții lansează „BUY DIASPORA”, un program dedicat antreprenorilor moldoveni din străinătate, care vor să promoveze produse din Republica Moldova în comunitățile lor.

Inițiativa pune împreună energia diasporei și potențialul companiilor de acasă, pentru ca produsele moldovenești să fie văzute, apreciate și duse peste tot în lume. Un program sau, mai bine zis, o poveste despre oameni, identitate și încredere. Dacă faci parte din diasporă și construiești o afacere în afara țării, te încurajăm să participi!

Oriunde s-ar afla, moldovenii rămân aproape de casă prin ceea ce creează, prin ceea ce oferă și prin ceea ce duc cu ei mai departe.