Unde te afli pe harta politică a Republicii Moldova? Află cu Busola Electorală 2025!

Crezi că știi exact ce partid îți reprezintă valorile? Busola Electorală Moldova 2025 ar putea să îți arate surprize. Un chestionar online, interactiv și gratuit, îți dezvăluie unde te afli pe axele stânga–dreapta și progresist–conservator și cât de aproape ești de partidele care luptă pentru votul tău la parlamentarele din 28 septembrie 2025.

Busola Electorală nu este doar un test – este un instrument de educație civică conceput să ajute alegătorii să voteze mai conștient. În doar câteva minute, răspunzi la 35 de întrebări simple, iar la final vezi cine ți se potrivește cel mai mult din scena politică a Moldovei. Rezultatul? Poți descoperi că simpatiile tale tradiționale nu coincid cu răspunsurile tale reale.

Platforma este disponibilă în română și rusă, gratuit, pe www.busolamea.md. Creatorii te provoacă să:

Testezi aplicația și să îți descoperi poziția reală.

Distribui linkul cu prietenii și familia.

Împărtășești rezultatul – poate fi o surpriză pentru tine și o inspirație pentru ceilalți.

Dezvoltată de o echipă academică independentă, Busola Electorală nu susține niciun partid și nu îți spune cu cine să votezi. Ea doar îți arată unde te afli pe harta politică, comparându-ți răspunsurile cu programele oficiale ale partidelor. „Busola Electorală nu susține și nu promovează partide politice ori candidați; nu înlocuiește procesul electoral și nu influențează votul direct al cetățenilor”, subliniază inițiatorii.

Metodologia este una serioasă: partidele și blocurile electorale au fost invitate să răspundă la aceleași întrebări, iar răspunsurile lor au fost analizate și verificate de experți. Dacă nu răspunzi la întrebări sau alegi varianta „Nu am opinie”, vei fi plasat în centru – nu pentru că ești „neutru”, ci pentru că nu există suficiente date pentru a-ți calcula poziția.

Busola Electorală Moldova 2025 nu îți spune pe cine să alegi, dar te poate ajuta să îți înțelegi mai bine propria poziție. Într-o campanie electorală plină de emoții și mesaje contradictorii, acest instrument îți oferă șansa de a vota informat.