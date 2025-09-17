Cetățenii Republicii Moldova au început deja a vota prin corespondență

Primii cetățeni ai Republicii Moldova au votat deja în cadrul Alegerilor Parlamentare din acest an. Este vorba de o parte din concetățenii noștri din diasporă, a căror buletine de vot vor ajunge acasă prin corespondență. Informația ne-a fost confirmată și de câțiva soroceni din SUA care și-au ales candidații preferați la parlamentare, iar buletinul lor de vot a fost introdus în plicuri sigilate și urmează să ajungă în Republica Moldova până vinerea viitoare.

„Cele mai multe buletine de vot au fost transmise secției de votare din SUA (1 339 buletine), urmate de secțiile de vot din Canada (641 buletine de vot), Regatul Suediei (406 buletine de vot) și Japonia (86 buletine de vot). Amintim că votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este implementat în 10 state: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, Noua Zeelandă” se spune în comunicatul CEC.

Menționăm că săptămâna trecută Comisia Electorală Centrală (CEC) a tipărit 2 472 de buletine de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată CEC informează că în buletinul de vot se regăsesc 23 de concurenți electorali, lățimea unui buletin este de 14 cm, iar lungimea de 59,5 cm. Buletinele se tipăresc pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum.