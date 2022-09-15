Automobilul președintelui Volodimir Zelensky a nimerit într-un accident rutier.

Revenind din orașul Izium, deja în capitala Ucrainei, automobilul în care se afla președintele ucrainean, Volodimir Zelensky s-a tamponat cu un alt automobil. Președintele nu a avut de suferit.

Zelensky a fost consultat de medici, care nu au constatat careva traumatisme. De îngrijiri medicale a avut nevoie șoferul celuilalt automobil, scrie rbc.ru

Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Кортеж столкнулся с легковым автомобилем. Серьезных травм Зеленский не получил

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, сообщил в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. «В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <…> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал он.

Травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Сопровождавшие президента врачи оказали ему первую помощь и передали пострадавшего медикам «скорой».