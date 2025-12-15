Astăzi, 15 decembrie, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din republică.

Pentru a primi compensațiile la energie, cele peste 605 mii de gospodării pot ridica plățile de la oficiile poștale, în cazul persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru a primi plățile, prezentând buletinul de identitate.

Vă reamintim că, pe durata întregului sezon de încălzire  53 la sută din gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă, care reprezintă 800 de lei pentru cei care se încălzesc cu lemne și 1.000 de lei pentru celelalte surse de încălzire. Totodată, 23 la sută din beneficiari vor primi compensații cuprinse între valoarea minimă și maximă, care reprezintă 500 de lei și 1.000 de lei. Restul gospodăriilor eligibile vor primi compensații minime de 500 de lei.

Pentru întrebări privind procesul de înregistrare, cetățenii pot apela numărul gratuit 0 8000 5000, între orele 8.00 – 18.00, de luni până vineri.


