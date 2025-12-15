Amendă de circa 1.200 de euro – atâta ar risca localurile din Ucraina care difuează muzică rusească

  Autoritățile ucrainene pregătesc sancțiuni mult mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească, cu amenzi ce ar putea depăși 50.000 de hrivne (aproximativ 1.200 de euro). Măsura vizează restaurante, pub-uri și alte unități de alimentație publică și are ca scop descurajarea încălcării interdicției privind muzica artiștilor ruși sau a celor care susțin agresiunea Rusiei. 

Anunțul a fost făcut  de Oleksandr Sanchenko, șeful subcomisiei pentru industria muzicală din cadrul Parlamentului ucrainean. Sanchenko, care este totodată șeful Asociației Ucrainene a Evenimentelor Muzicale, a declarat că actualele sancțiuni sunt simbolice și nu îi împiedică pe proprietarii de localuri să ignore interdicția, transmite stiri.md cu referire la observatornews.ro

„Chiar dacă vine poliția, amenda este de 170 de hrivne. Pentru localurile mari aceasta e ca și nimic. Pot plăti 170 de hrivne în fiecare oră și să continue”, a explicat el pentru Interfax-Ukraine. Potrivit oficialului, parlamentarii lucrează în prezent la soluționarea unor „nuanțe birocratice”. O decizie în acest sens urmează să fie adoptată anul viitor.

Foto: observatornews.ro


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

